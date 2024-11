Carlos Soria intentará hacer cumbre en el Manaslu 50 años después

El alpinista abulense Carlos Soria volverá a la cordillera del Himalaya en Nepal la próxima primavera para subir la cumbre del Manaslu, una de las 14 cumbres de más de 8.000 metros, dentro de los actos conmemorativos por la celebración del medio siglo desde que la primera expedición española consiguiera alcanzar el pico de 8.163 metros de altitud.

"Estoy tan emocionado como la primera vez que fui al Himalaya, al Manaslu. El grupo expedicionario de la primera vez éramos 12 alpinistas con un grupo de sherpas también importantes. Jerónimo López y Gerardo Blázquez al final llegaron a la cumbre junto con el serpa, pero el éxito, como era lógico, era de todos. Todos habíamos trabajado y habíamos puesto nuestra ilusión", afirmó el veterano alpinista en la presentación de los actos conmemorativos de la efeméride en el Auditorio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

En 1975 una expedición española consiguió coronar el Manaslu, pico de 8.163 metros de altitud, situado en la cordillera del Himalaya, siendo la primera vez que una expedición española alcanzaba una de las 14 cumbres de más de ocho mil metros. Entre los alpinistas, miembros de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara (RSEA Peñalara), se encontraba el propio Carlos Soria, que no hizo cumbre.

A sus 86 años, edad que tendrá cuando comience la expedición, Carlos Soria "solo piensa en el Manaslu" como a uno de los mayores retos de su vida. "Puede haber avalanchas entre el campo 1 y el campo 2 en esta zona. Habrá grietas, habrá de todo, habrá mucha nieve, pero este año lo bueno que tiene es la época que vamos porque vamos a estar solos prácticamente. Ahora la gente suele ir en otoño", aseguró el alpinista, aunque confesó que "nunca estarán solos porque cuando se enteran que voy, van más expediciones".

"Estoy loco por volver a Saba. Este pueblecito que conocimos en aquellos tiempos y que sigue igual, ahora un poquito mejor. Cuando estuve 37 años después con mi amigo Sito Carcavilla, vimos que habían empezado a construir un colegio, y yo pensé volver en otoño. Entonces hablé con el maestro para llevarles lapiceros, cuadernos o cualquier cosa, y me dijo: 'aquí lo que necesitamos son 70 colchones y 70 edredones'", recordó Soria concluyendo que antes de subirse al campo base hizo la entrega.

Pero Carlos Soria no irá solo, ya que le acompañará Belén Rodríguez, nutricionista deportiva y doctora, que lleva muchos años "ayudando deportistas a mejorar su rendimiento deportivo". "Además soy corredora de montaña. Desde 2013 compito en carreras de media y larga distancia y he representado a la Comunidad de Madrid junto a la Federación Madrileña de Montaña en diversos campeonatos de España de ultratrail, de larga distancia. Me defino como una apasionada del deporte y la investigación que no entiende una vida sin montaña", aseguró la alpinista.

"A partir de hoy es cuando realmente me estoy creyendo este proyecto. Es cierto que este proyecto lleva en mi mente ya mucho tiempo antes de que el vicepresidente me planteara este reto de celebrar el 50 aniversario allí. Era una montaña que yo tenía entre ceja y ceja, de intentar este ascenso rápido", declaró la nutricionista.

Belén Rodríguez confirmó que su reto es convertirse en "la primera mujer en ascender una montaña de 8.000 metros desde el campo base", aunque asegura que no tiene "la experiencia de Carlos". "Mi ilusión sería hacerlo en menos de 24 horas, me preguntan el tiempo, pero no tengo ni idea lo que puedo tardar. No he estado a más de 7.134 metros, para mí todo lo que sea por encima de ese punto es novedad, pero si Carlos confía en mí, yo confío en mí", confesó.

"Compartir esta expedición con alguien con tanta experiencia como tiene Carlos, es que no, no tengo palabras. Es todo desconocido, pero voy a hacer lo posible para entrenar lo máximo que pueda y por llegar lo mejor preparada que pueda ello", manifestó.

La expedición, organizada por la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, contará con el patrocinio de la Comunidad de Madrid con 18.000 euros, aunque sigue a la espera de un patrocinador que termine de ayudar económicamente para que el reto pueda llevarse a cabo con mayor garantías.

"Desde la Comunidad de Madrid estamos encantados, emocionados por formar tándem con este equipazo, que ya de partida nos tiene enganchados a este reto. Estoy convencido que va a tener un gran impacto no solo nacional, sino también internacional", aseguró el director general de deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé.