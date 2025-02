Carlos Soria conquista a sus 86 años el cerro Aconcagua

El alpinista Carlos Soria sigue imparable, aunque uno de los retos que tiene pendiente es volver a subir al Manaslu 50 años después de que lo hiciera por primera vez, de momento sigue cumpliendo objetivos como el que acaba de lograr, y es subir a al cerro Aconcagua, montaña que se encuentra en la cordillera principal de los Andes en Argentina con una altura de 6.962 metros.

El veterano alpinista ha compartido a través de su cuenta de Instagram un vídeo con espectaculares imágenes de cómo fue la subida al cerro, el último empujón que empezó abandonando el campo III del Aconcagua a las 4 de la madrugada, que se encuentra a 6.000 metros de altura, por lo que les quedaba el reto de subir casi 1000 metros de montaña hasta la cima.

"Con los años y las operaciones he perdido movilidad, he perdido equilibrio, pero no he perdido nada de ganas de vivir y de seguir subiendo montañas. Eso lo tengo intacto, con la cabeza en su sitio y haciéndolo bien. Aquí estoy amigos" señalaba Soria de viva voz en el vídeo compartido.

Tal y como el propio Carlos compartía en la red social, aseguraba que para él lograr esta cima suponía mucho más que una ascensión.