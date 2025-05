Andrea Comptom da consejos y cuenta lo que ella hace para hacer más amena la visita de su abuela en la residencia

La creadora de contenido e influencer Andrea Compton ha compartido a través de sus redes sociales algunos consejos que ella practica con su abuela cuando va a visitarla a la residencia para hacer su estancia allí más amena y entretenida.

En primer lugar Andrea señala que entiende que cada uno tiene una situación diferente en cada familia aunque muestra empatía con el cambio que a veces produce el envejecimiento sobre todo aquellos que acaban teniendo deterioro cognitivo. Compton señala que entiende que es difícil que "tu yayo o tu yaya antes eran de una forma y ahora son más mayores y vas a una residencia y no sabes qué hacer" comienza la influencer en el vídeo. Por ello Andrea señala que va a compartir una serie de consejos para hacer con tus abuelos en la residencia sobre todo "Si tienes una abuela coquetona como la mía" destaca.

En primer lugar, Andrea destaca que deberíamos dejar de llevar el teléfono a las residencias "tu yayo o tu yaya no ve bien, no escucha bien, no puedes poner el volumen a 50..." así que aconseja que mejor llevemos un ordenador portátil, tienen la pantalla más grande, se le puede dar más brillo por lo que verán mejor también muestra un gadget que ofrece varias conexiones para conectar varios auriculares al mismo tiempo "Le pones unos articulares con cancelación de ruido te enganchas tu y tu yaya y os hacéis una videollamada con toda la familia, mi yaya se lo goza se pasa igual una hora hablando con todo el mundo" señala la creadora de contenido. También recuerda que es una buena opción para ver una película o serie en conjunto, Andrea destaca que a su abuela especialmente le gustan las series de los Bridgerton y Outlander.

A continuación Andrea destaca que "el pilar del entretenimiento y la diversión es un buen dominó" eso sí que sea grande y los números se vean bien. Además destaca también el bingo para situaciones especiales como la Navidad.

Por otro lado, al igual que con el bingo Andrea destaca que si tu abuela aún puede leer bien te fijes en aquellos ejemplares que tengan tipografías más grandes para que puedan leer mejor y les cuesta leer pero todavía tienen bien el oído siempre está la opción de los audiolibros.

También destaca que algunas compañeras de su abuela les gusta especialmente colorear o hacer pequeñas manualidades.

Por último, destaca la influencer que en lugar de enseñarle las fotos a través del móvil se impriman, ya que quizá las disfruten muchísimo más.

Tras este vídeo, algunos usuarios de las redes sociales como @elojoquetodolv, ha compartido sus propios consejos para hacer amena la estancia cuando visitas una residencia. Este tuitero señalaba otros juegos como el Rummikub, leer un poco de un libro cada día. Seleccionar fotos suyas de siempre y crearle un álbum más pequeño y accesible para que tenga en la residencia o pintarle las uñas.