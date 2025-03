Su abuela lo regaña por escuchar y subir a redes sociales una canción que denigra a las mujeres

En TikTok es habitual que se utilicen las canciones más populares para subir algunos vídeos, sin embargo cuando la abuela de Aitor escuchó la canción que acompañaba al último vídeo de su nieto decidió tener unas palabras con él.

El tiktoker conocido en esta red social como @aitoribanez_, comienza explicando mientras como junto a su abuela, que esta le había reñido por subir una determinada canción ahora muy popular, aunque no especifican cuál es. La abuela de Aitor aclara que no es que no le guste la canción en sí (aunque confirma que tampoco le gusta) sino que lo que realmente le molesta es la letra. "Hay canciones que ayudan a la gente y esta canción o este TikTok que tu has puesto lo ve mucha gente y esa canción [...] es una manera de denigrar a las mujeres" y por ello le insiste en que debe quitar el vídeo.

La canción por lo que dan a entender en la conversación habla de la prostitución y humillas a las mujeres que se dedican a esta profesión por lo que la abuela sentencia "¿u sabes lo que pasa cuando una mujer se prostituye? ¿Por qué se prostituye? A veces porque quieren, pero no es la gran mayoría. La gran mayoría es primero porque hay trata de personas y las traen de sus países engañadas aquí y luego las prostituyen y las obligan" por su parte el nieto le insiste que probablemente la canción no esté hecha con ese fin de humillarlas.

La abuela de Aitor continúa explicándole que en realidad el fin es lo de menos ya que la letra las denigra, "hay que respetar a todas las personas, porque quizá hay mujeres que se tengan que prostituir ya no porque las obliguen, igual porque no encuentran otro método para sacar a sus hijos adelante y darles unos estudios".

Por último, Aitor le señalaba a su abuela, que hay mujeres que han subido este tipo de canción a redes, pero su abuela le insiste en que "También hay mujeres que van en contra de las mujeres, ahora va una chica en minifalda por la calle e igual la primera que la critica es otra mujer, ¿Por qué? Pues no, cada uno tiene que ser libre de ir como quiera" sentencia. "Hay que respetar a toda la gente y eso que has puesto no respeta" finalmente Aitor ha borrado el vídeo.

Tras subir el vídeo, muchos comentarios apoyaban a la abuela de Aitor en sus palabras "Que venga una mujer con su edad que es de otra generación y lo tenga que explicar a una persona joven, me doy cuenta que no hemos avanzado nada aún", "que sabiduría tiene toda la razón" o "tienes muchísima suerte de tener una mujer a tu lado tan inteligente ayudándote a entender. valorarla y siempre escucha sus consejos"