Una abuela de 91 años cumple su sueño de celebrar el Oktoberfest y su reacción enamora: "Con tanto brindis voy a acabar buena"

Nunca es tarde para cumplir tus sueños y el de Nina, por difícil que pareciera, se ha realizado. A sus 91 años, quería celebrar la fiesta de la Oktoberfest en Múnich al menos una vez en la vida y vivir una experiencia inolvidable en tierras alemanas rodeada de cerveza y bretzels.

Oktoberfest de Munich | iStock

La Fundación Adopta Un Abuelo y Civitatis han colaborado para hacer realidad este deseo de Nina. A pesar de su edad, siempre mantuvo la ilusión de ver la capital de Baviera y visitar su fiesta más grande como hacen millones de personas cada año. "Siempre supe que cumpliría mi sueño", declaró al llegar al aeropuerto de la capital bávara.

Nina fue recibida en la carpa Löwenbräu, una de las más tradicionales y grandes del Oktoberfest, donde disfrutó de la fiesta bailando, haciendo nuevos amigos y entonó varias veces el clásico "¡Prost!" para brindar con otros con su jarra de cerveza.

Nina, la abuela de 91 años, disfrutando del Oktoberfest | Civitatis / Adopta Un Abuelo

"Ahora sí que sí. Sin aperitivo, a palo seco. Entera me la voy a tomar. Luego me tendrán que llevar, digo yo", bromeó Nina en el vídeo subido a redes sociales sobre su experiencia. "Con tanto brindis voy a terminar buena. Me podéis llevar en brazos", sugirió, divertida.

"Ha sido un sueño cumplido", ha asegurado Nina en uno de los momentos más emotivos visitando Marienplatz con lágrimas de felicidad. "Es un regalo que nunca olvidaré", dijo con una sonrisa y advirtió que le gustaría volver el año que viene.