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Así fue la emocionante sorpresa de unos alumnos a su maestra el día que se jubilaba
Maribel, profesora de religión, se despidió entre lágrimas de sus alumnos del colegio el día de su jubilación gracias al bonito homenaje que le ofrecieron.
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La jubilación puede ser un periodo de incertidumbre ya que cambias tu rutina de forma radical, acabas una etapa y empiezas una nueva. Sin embargo, el saber que tu esfuerzo, tu trabajo y tu experiencia son valorados y queridos es quizá de los mejores regalos que te pueden hacer cuando se empieza esta nueva etapa.
Y este fue el bonito regalo que hizo el Colegio San Andrés en Cáceres a una de sus profesoras, Maribel. El colegio junto a todos los alumnos despidieron a la profesora a través de un pasillo de aplausos agradeciéndole los años de cariño y enseñanza que ha inculcado. El motivo de su despedida es su jubilación, la profesora no pudo contener las lágrimas mientras daba las gracias y realizaba el recorrido de salida del colegio frente a numerosos aplausos y vítores.
"Hoy hemos despedido a nuestra compañera de religión, Maribel. Su gran labor en todos estos años, ha dejado muchas huellas en miles de corazones ❤️. ¡¡Feliz, jubilación!!" destacaban junto al vídeo compartido a través de las redes sociales.
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