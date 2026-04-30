Así fue la emocionante sorpresa de unos alumnos a su maestra el día que se jubilaba

La jubilación puede ser un periodo de incertidumbre ya que cambias tu rutina de forma radical, acabas una etapa y empiezas una nueva. Sin embargo, el saber que tu esfuerzo, tu trabajo y tu experiencia son valorados y queridos es quizá de los mejores regalos que te pueden hacer cuando se empieza esta nueva etapa.

Y este fue el bonito regalo que hizo el Colegio San Andrés en Cáceres a una de sus profesoras, Maribel. El colegio junto a todos los alumnos despidieron a la profesora a través de un pasillo de aplausos agradeciéndole los años de cariño y enseñanza que ha inculcado. El motivo de su despedida es su jubilación, la profesora no pudo contener las lágrimas mientras daba las gracias y realizaba el recorrido de salida del colegio frente a numerosos aplausos y vítores.

"Hoy hemos despedido a nuestra compañera de religión, Maribel. Su gran labor en todos estos años, ha dejado muchas huellas en miles de corazones ❤️. ¡¡Feliz, jubilación!!" destacaban junto al vídeo compartido a través de las redes sociales.