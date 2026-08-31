La vuelta a la rutina llega con una cesta de la compra más cara

Los españoles vuelven de las vacaciones para enfrentarse al reto de llenar la nevera en una "Operación Despensa" que se prevé incierta en relación a unos precios que tenderán a subir pese a los intentos de los supermercados por abaratar la cesta de la compra con ofertas.

El fin de las vacaciones estivales está marcado por un regreso masivo a las comidas en casa y la reposición de productos básicos, abandonando el estilo más informal del verano.

Los consumidores se encontrarán con que los precios de los alimentos, las bebidas y el tabaco serán más altos que hace un año -el índice de precios de consumo (IPC) adelantado refleja una subida anual del 2,4 % en agosto-, con los huevos y la carne de vacuno como los productos que más se habían encarecido en julio, según los últimos datos disponibles.

En esa vuelta a la rutina, la patronal de supermercados Asedas estima que en septiembre la demanda de legumbres se disparará un 36 %; la de verduras templadas, hasta un 50 %; la de carne, un 10 %; y la de pescado fresco, un 5,5 %.

Además, aproximadamente la mitad de los consumidores que hacen la compra "online" recurren a ese canal estos días para programar pedidos abundantes y pesados que coincidan con su llegada al hogar, una demanda que representa cerca del 20 % de todo el comercio alimentario electrónico del año, según fuentes de la patronal.

Incertidumbre ante la coyuntura económica

El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, ha señalado a EFE Agro que el encarecimiento de los carburantes por el conflicto en Oriente Medio y del precio de la electricidad en agosto pueden trasladarse a la cadena alimentaria, afectando de manera "desigual" a los precios de la cesta de la compra, según la elasticidad de la demanda.

García ha detallado que los productos básicos de demanda rígida, como la leche, asumen más fácilmente el traslado de costes y que, por el contrario, ante subidas en alimentos frescos como la ternera o el pescado, el consumidor muestra una alta sensibilidad al precio y tiende a buscar productos más económicos o de acuicultura.

Para mitigar el impacto económico en los hogares, la OCU ha insistido en la importancia de comparar precios entre establecimientos, lo que puede generar un ahorro medio del 20 % anual.

Entre otras recomendaciones, están planificar los menús semanales para evitar el desperdicio, elegir productos de temporada y priorizar las cadenas cortas de suministro local.

El portavoz de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ha reclamado al Gobierno un "tope" en los precios y márgenes de las cadenas de supermercados para "proteger al ciudadano de una subida de precios injustificada" por el alza de costes derivado de la guerra en Irán.

Ha insistido en que la "intervención estatal" es la mejor medida para abaratar precios, frente a otras opciones como la comparativa de precios -"el consumidor no dispone de tiempo para recorrer diversos establecimientos y elegir los productos al mejor precio"- y la rebaja del IVA, un "maquillaje" que resta recursos para "el bien común".

Estrategias de ahorro de las grandes cadenas

Ante esta coyuntura, las grandes cadenas de distribución han reforzado sus estrategias de apoyo a las familias basadas en la marca propia y las promociones.

Lidl, por ejemplo, lanzará en las próximas semanas una campaña para poner en valor las oportunidades de ahorro disponibles en sus tiendas, después de haber bajado un 8 % el coste de su cesta de la compra reduciendo el precio de manera permanente en 800 productos en lo que va de año mediante el ajuste de sus márgenes.

El responsable de Investigación de Mercado de Aldi, Hugo Liria, ha precisado que en su caso han apostado por formatos XXL, descuentos del 30 % en artículos con fecha de caducidad próxima y la marca propia, que ya representa 9 de cada 10 productos de su surtido.

Además, DIA ha indicado que a lo largo de 2026 ha destinado 180 millones de euros a promociones, lo que se materializa en ofertas semanales de hasta el 40 % de descuento en más de 200 referencias, el 40 % de ellas concentradas en alimentos frescos.