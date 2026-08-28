El Gobierno abona 76 euros al mes a pensionistas con hijos, incluidos los hombres

Igualdad en el acceso al plus

El Estado protege a quienes sacrificaron parte de su carrera profesional para dedicarse al cuidado de sus hijos mediante el complemento para la reducción de la brecha de género. Aunque esta ayuda sustituyó al antiguo complemento por maternidad con el objetivo principal de reparar el perjuicio sufrido por las mujeres, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó a equiparar las condiciones. De este modo, los hombres pueden acceder a él exactamente en los mismos términos.

Requisitos y adjudicación

Pueden solicitar este plus económico todos los beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación (salvo la parcial), viudedad o incapacidad permanente reconocida a partir del 4 de febrero de 2021 que hayan tenido uno o más hijos. Por norma general, el complemento se concede al progenitor que lo solicite. Si ambos tienen derecho y lo reclaman, la Seguridad Social lo adjudicará al titular que perciba la pensión de menor cuantía y, en caso de empate, a quien lo hubiera pedido primero.

Cuantías y datos de 2026

Para este año, la cuantía está fijada en 36,90 euros mensuales por cada hijo o hija, hasta un máximo de cuatro (lo que supone un tope de 147,60 euros al mes). Según los últimos datos de la nómina de agosto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones abonó este concepto a 1,66 millones de pensiones, con un importe medio de 76,80 euros. Aunque el 70% de las perceptoras son mujeres, la estadística destaca que la mitad de los beneficiarios totales (el 50%) lo cobran por tener dos hijos.