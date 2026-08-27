La 'operación despensa' dispara la demanda de legumbres, verduras, carnes y pescado

Los supermercados se preparan para la vuelta a casa de los consumidores tras las vacaciones en la denominada 'Operación Despensa', que supone el mayor cambio de hábitos de consumo del año y responde al regreso de millones de personas a sus zonas habituales de residencia y a las rutinas escolares y laborales.

En concreto, un cambio en los hábitos que supone un esfuerzo de planificación logística y de cambio de lineales en los supermercados, que también tiene otra derivada en la compra 'online' de alimentación, ya que la mitad de los consumidores que usan este canal recurren a él con ocasión de la vuelta a casa, según informa la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

De esta forma, el objetivo de las tiendas es ajustar la fecha del regreso con la fecha de recepción de una compra abundante y con productos pesados destinada a volver a llevar despensas y frigoríficos.

Cambio en los consumos

La vuelta de vacaciones también conlleva grandes cambios en el consumo de productos básicos, donde las legumbres alcanzan incrementos en septiembre crecimientos de cerca del 36% junto a la demanda de las verduras de preparación templada, como las diferentes variantes de coles, que pueden alcanzar subidas en la demanda de más del 50%.

Otro clásico que no falla en la 'operación despensa' es la patata, con un alza del 15%, así como el aceite, que sube su consumo un 2% en septiembre, sobre todo el de girasol (6%). Otros productos básicos que crecen son las harinas y sémolas (14%), el azúcar (12%) y la leche líquida (4%).

Por otro lado, destaca la vuelta a los platos más elaborados como las carnes, cuyo consumo general se suele incrementar un 10%, y en el pescado fresco y congelado, con un aumento del 5,5%. Por su parte, las frutas de verano como cerezas o albaricoques dejan paso a las mandarinas tempranas, las uvas o las peras, que experimentan alzas en el consumo de más del 100% de media. El regreso al hogar tras el periodo vacacional se percibe en los productos de droguería, que experimentan un avance en la demanda del 3,6%, donde la perfumería crece un 2%. No obstante, a la hora de llenar la cesta de la compra destaca el cuidado personal con un aumento del consumo de complementos dietéticos, que incrementan su demanda en un 65% en septiembre.