Una infección poco habitual de la sangre desencadena la muerte del rey Harald de Noruega

La anemia hemolítica que sufría el rey Harald V de Noruega, fallecido este viernes en Oslo a los 89 años, es una enfermedad rara de la sangre que se produce cuando los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno a las células, se rompen, por lo que ponen en riesgo el funcionamiento del organismo, explica a EFE Salud la hematóloga Eva Mingot, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

El monarca noruego llevaba ingresado once días en el Hospital Nacional de Oslo a causa de una anemia hemolítica, aunque su estado empeoró en los últimos días debido a una sepsis, una infección de la sangre, que desencadenó su muerte.

Anemia hemolítica: causas y tipos

Cuando en la anemia hemolítica se rompen los hematíes o glóbulos rojos, además de afectar al transporte del oxígeno y dejar sin energía a órganos vitales como el cerebro o el corazón, se liberan sustancias tóxicas que el organismo tiene que filtrar. Si ese ritmo de eliminación es elevado, el riñón se puede resentir y provocar una insuficiencia renal. Las causas de la anemia hemolítica son varias, pero la más frecuente es el tipo autoinmune, explica la también jefa de sección del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Esta anemia hemolítica autoinmune es un tipo muy poco frecuente, que afecta a 1 de cada 25.000 personas en los países occidentales, según datos facilitados por la hematóloga.

Este tipo autoinmune se genera cuando el organismo deja de reconocer como propios a los hematíes y los ataca con anticuerpos que rompen los glóbulos rojos. Se trata con corticoides, que intentan frenar al sistema inmune en su ataque contra sí mismo. Harald V fue ingresado el pasado día 17 por una acumulación de líquido en el cuerpo tras ser tratado con cortisona por una anemia hemolítica, aunque no está confirmado que fuera del tipo autoinmune. Estas anemias autoinmunes producen anticuerpos denominados "calientes", que se tratan con corticoides, y otros anticuerpos "fríos" que son muy frecuentes en los países nórdicos, pero no se tratan con corticoides, por lo que no es probable que sea la que padecía el rey noruego.

Dentro de las autoinmunes, hay anemias primarias, causadas por estímulos como el frío o una infección, y secundarias, consecuencia de otra enfermedad autoinmune que el paciente tiene de base, como lupus o artritis. Además de las anemias hemolíticas autoinmunes existen las hemolíticas congénitas, todavía menos frecuentes, con 1 caso por cada 2.000 personas. En las congénitas no hay anticuerpos, sino que los glóbulos rojos son anormales de origen y se rompen.

Cómo un tratamiento puede desencadenar una sepsis

La hematóloga Eva Mingot explica que el tratamiento con corticoides contra la anemia hemolítica autoinmune frena la producción de los anticuerpos calientes que atacan a los glóbulos rojos. Pero, por otro lado, también frena que se pueda defender con la misma intensidad una infección. A partir de cuatro semanas con corticoides aumenta el riesgo de infecciones, sobre todo en personas de edad avanzada y con otras patologías, precisa la directiva de la SEHH.

Este es el caso de la sepsis, desencadenante de la muerte del monarca noruego, una afección potencialmente mortal que se produce cuando el sistema inmunitario del organismo reacciona de manera extrema a una infección, provocando una disfunción orgánica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque la causa suele ser una infección bacteriana, también puede deberse a otras infecciones provocadas por virus, parásitos u hongos. La reacción del organismo daña sus propios tejidos y órganos y puede provocar un choque, una insuficiencia multiorgánica y, en ocasiones, la muerte.

Los antecedentes médicos del rey Harald

Harald V estuvo de baja varias semanas en febrero y en marzo debido a una infección en una pierna que requirió su ingreso en un hospital en Tenerife (España), donde estaba de vacaciones. El monarca noruego ya tuvo que ser hospitalizado hace dos años durante sus vacaciones invernales en Malasia por una infección, que obligó a trasladarlo a Noruega en un avión medicalizado y a implantarle un marcapasos. A Harald V le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla.

Dos meses después del trasplante de la princesa Mette-Marit

La muerte del rey Harald se produce más de dos meses después, el pasado 19 de junio, del trasplante de pulmón al que se sometió la princesa Mette-Marit, de 52 años y esposa de Haakon, príncipe heredero y próximo rey. Fue diagnosticada en 2018 con fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad crónica de causa desconocida que provoca un endurecimiento o cicatrización progresiva —lo que se denomina fibrosis— del tejido pulmonar.