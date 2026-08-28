Jubilación demorada: así puedes calcular cuánto cobrarías si decides retrasar tu retiro

La medida comenzó a aplicarse con la entrada en vigor del Real Decreto 371/2023, el 18 de mayo de 2023, y contempla tres opciones, un porcentaje adicional del 4% por cada año que se prolongue la vida laboral, una cantidad a tanto alzado que se recibe en el momento de la jubilación o una fórmula mixta que combina ambas alternativas.

Fórmula mixta

Esta última opción, la fórmula mixta, es la más reciente y puede elegirse cuando se alarga la vida laboral al menos dos años. Para quienes estén pensando en retrasar su jubilación, ya es posible estimar cuánto supondría este incentivo a través del simulador de jubilación disponible en el portal Tu Seguridad Social. Además, si finalmente se opta por esta alternativa, la solicitud puede realizarse de manera telemática desde el mismo portal. El cálculo de los incentivos se realiza mediante el simulador, que permite conocer tanto el incremento porcentual del 4% como la cantidad a tanto alzado y, ahora, la fórmula mixta. Para acceder, hay que entrar en Tu Seguridad Social y seleccionar si se accede como interesado o como representante o autorizado de otra persona.

A continuación, el sistema solicita elegir un método de identificación entre Cl@ve, SMS o certificado electrónico. En caso de acceder mediante SMS, será necesario introducir el documento de identidad, la fecha de nacimiento y el número de teléfono. Después, se recibirá un código de seguridad en el móvil que permitirá acceder a la información disponible en el portal. Una vez dentro, el usuario podrá consultar el tiempo que lleva cotizado y el periodo estimado que le queda hasta la jubilación. Para conocer la futura pensión, deberá seleccionar la opción "Simular tu Jubilación". El simulador realiza los cálculos tomando como referencia la edad ordinaria de jubilación y la fecha en la que se alcanzará, aunque también permite modificar determinadas situaciones personales que puedan influir en la pensión.

Uso del simulador

En caso de querer prolongar la vida laboral, el usuario deberá sustituir la fecha ordinaria de jubilación que aparece en el portal por la fecha en la que desea retirarse, ya sea uno, dos o más años después. Los beneficios se calculan en función de cada año adicional que se decida trabajar. Al modificar la fecha, el sistema advertirá de que el cambio puede modificar las condiciones de acceso y ofrecerá la posibilidad de volver a simular la jubilación. Después, será necesario responder a una pregunta relacionada con el cese en el último trabajo, indicando si se ha producido de manera voluntaria o involuntaria.

Por defecto, el simulador calculará el complemento del 4% que se añadiría a la pensión inicial por cada año de retraso. No obstante, el usuario puede consultar las otras alternativas. Para ello, deberá seleccionar "editar" en el apartado correspondiente al complemento económico por jubilación demorada y escoger entre la cantidad a tanto alzado o la nueva fórmula mixta, que combina un pago en el momento de la jubilación con un incremento mensual de la pensión. El sistema volverá a mostrar las advertencias correspondientes y solicitará información sobre la forma de acceso a la jubilación. Una vez completados estos pasos, el simulador permitirá conocer la cantidad del pago único que correspondería en cada caso concreto, teniendo en cuenta el tiempo por el que se haya decidido retrasar la jubilación.