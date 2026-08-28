Volar no tiene edad: las aerolíneas rompen mitos y salen a la caza del talento mayor de 50 años

Los antiguos estereotipos que vinculaban la profesión de tripulante de cabina (TCP) exclusivamente a la juventud van quedando cada vez más atrás. La aerolínea británica easyJet ha anunciado el lanzamiento, de cara a septiembre, de una campaña de contratación orientada específicamente a captar profesionales mayores de 50 años. De esta manera, la compañía busca atraer tanto a personas que desean cambiar de rumbo profesional en su madurez como a aquellos que optan por revertir su jubilación.

Los datos son elocuentes y, según asegura easyJet en una nota de prensa, el volumen de tripulantes de cabina que superan el medio siglo de vida ha aumentado un 127% desde 2022 y el grupo de empleados mayores de 60 años casi ha cuadruplicado su tamaño en el mismo período en la compañía.

Michael Brown, director de servicios de cabina de easyJet, asegura: "Ha sido increíblemente alentador ver que el número de tripulantes de cabina mayores de 50 años se ha duplicado con creces desde 2022, lo que demuestra que muchos consideran cada vez más el trabajo de tripulante de cabina como un fantástico cambio de carrera, independientemente de la edad. Queremos que más personas mayores de 50 años presenten su solicitud, ya que no solo aportan sus habilidades actuales para destacar en una carrera profesional en easyJet, sino también una gran experiencia vital que aprecian tanto nuestros clientes como nuestros compañeros, y que es la base del fantástico servicio por el que se conoce a nuestra tripulación".

Desde que en 2022 la compañía lanzó la posibilidad a personas mayores a unirse a sus filas, los adultos de 50 años y más, han optado por una carrera como tripulantes de cabina en easyJet, aportando consigo habilidades, años de experiencia y entusiasmo desbordante, apuntan desde la línea aérea británica. Las solicitudes para esta campaña de contratación para convertirse en tripulante de cabina están disponibles sólo para las bases de la aerolínea en el Reino Unido.