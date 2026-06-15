Solo el 27% de las empresas impulsa el ahorro para la jubilación de sus trabajadores

La firma advierte de que este estancamiento "anticipa una brecha creciente" entre el salario y la futura pensión de "una parte relevante" de la población activa.

El responsable del Área Fiscal de Pensiones de KPMG Abogados, Álvaro Granado, ha señalado que el desarrollo de los planes de previsión social complementaria en España está "estancado" y ha defendido que su impulso resulta "fundamental" para reforzar el sistema de pensiones y "evitar el deterioro de los ingresos durante la jubilación".

Del total de empresas que cuentan con planes de jubilación para sus trabajadores, el 34% ofrece más de un plan. Por sectores, el financiero lidera la implantación de estos sistemas, con una cobertura del 61,8%, seguido del energético (43,3%) y de los sectores químico y farmacéutico (36,7%). En el extremo contrario se sitúan transporte y logística e industria, donde la presencia de estos planes apenas alcanza el 16,6% y el 16,8%, respectivamente.

El informe concluye que los incentivos actuales para fomentar la participación de empresas y empleados en planes de previsión complementaria son insuficientes y apunta a la necesidad de adoptar medidas más eficaces para ampliar la cobertura y aliviar la presión sobre el sistema público de pensiones. En este sentido, el 48% de los directivos consultados reclama mayores incentivos fiscales, mientras que un 36% considera necesario reforzar la educación financiera de los trabajadores.

Por tipología de planes, la mayoría de los sistemas de prestación definida fueron transformados en planes de aportación definida tras la entrada en vigor del Real Decreto 1588/1999. Además, el 62,4% de los planes están dirigidos al conjunto de la plantilla y un 26,7% al personal directivo. Las empresas que ofrecen estos instrumentos para todos sus trabajadores destinan de media un 3,6% del salario a financiar las aportaciones.

En comparación con el resto de Europa, aproximadamente el 15% de la población ocupada en España está cubierta por planes de pensiones de empleo, frente al 28% de media registrado en los países europeos, según recoge el estudio. Esta situación implica que una parte importante de los trabajadores depende principalmente de las pensiones públicas y del ahorro individual para afrontar su jubilación.

Planes con una aportación media del 3,6% del salario

Por tipología de planes, la mayor parte de los de prestación definida fueron transformados en aportación definida a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 1588/1999 de exteriorización de compromisos por pensiones.

Por colectivos a los que van destinados los planes, el 62,4% se destinan a toda la plantilla y un 26,7% al personal directivo. En relación con las aportaciones, las empresas que ofrecen planes para toda la plantilla invierten un promedio del 3,6% del salario en la financiación de las aportaciones.

En cuanto a la comparativa con el resto de los países europeos, según la IV Encuesta Paneuropea de Pensiones, aproximadamente un 15% de la población ocupada en España está cubierta por planes de pensiones de empleo, frente al 28% de media de los países europeos, lo que significa que "una parte importante de la población activa en España depende principalmente de las pensiones públicas y de ahorro individual para su jubilación", según el informe.