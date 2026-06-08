Los hombres mayores de 45 años aumentan su gasto en deporte hasta los 6.972 millones un 10,2 % más en un año

Los datos forman parte del Anuario de Estadísticas Deportivas 2026, elaborado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el informe, el gasto vinculado al deporte representa ya el 1,1 % del gasto total de los hogares españoles en bienes y servicios.

Grupos de mayor consumo

El desembolso medio por hogar se situó en 359,6 euros durante 2024, mientras que el gasto medio por persona alcanzó los 143,9 euros. La mayor parte de esta inversión corresponde a servicios recreativos y deportivos, que concentran el 72,2 % del gasto total relacionado con la práctica deportiva. El estudio también refleja importantes diferencias según las características sociodemográficas de los hogares. Los hogares cuyo sustentador principal es hombre concentraron 4.876,2 millones de euros del gasto deportivo total, frente a los 2.096,1 millones asociados a hogares encabezados por mujeres.

La edad también influye de forma significativa. Los mayores niveles de gasto se registran entre los hogares cuyo principal sustentador tiene entre 45 y 64 años, un grupo que concentra buena parte del consumo vinculado al deporte. Por detrás se sitúan los hogares encabezados por personas de entre 30 y 44 años. La capacidad económica es otro factor determinante. Los hogares con ingresos mensuales superiores a 3.000 euros concentraron 3.891,8 millones de euros del gasto deportivo total, más de la mitad del desembolso registrado en España durante 2024. En estos hogares, el gasto medio por persona alcanzó los 214,4 euros.

El consumo deportivo sigue creciendo

Por el contrario, los hogares con rentas inferiores a 1.000 euros registraron un gasto total de 141,3 millones de euros y un gasto medio por persona de 48,3 euros, una diferencia que evidencia el peso que tienen los ingresos en el acceso al consumo deportivo. Las diferencias también aparecen al analizar el lugar de residencia. Los municipios de más de 100.000 habitantes presentan los mayores niveles de gasto, con una media de 170,2 euros por persona, por encima de la media nacional.

Por comunidades autónomas, Navarra encabeza el ranking de gasto medio por persona con 196,8 euros anuales, seguida de Cataluña, con 186,6 euros; Baleares, con 185,7 euros; y País Vasco, con 180,8 euros. El Anuario también pone de manifiesto la recuperación del consumo deportivo tras los años marcados por la pandemia. Mientras que en 2020 el gasto de los hogares vinculado al deporte cayó hasta los 2.995,7 millones de euros, en apenas cuatro años la cifra se ha más que duplicado, alcanzando niveles récord. Esta evolución confirma el creciente peso que el deporte tiene en los hábitos de consumo de los españoles, tanto a través de la práctica deportiva como del acceso a servicios recreativos, equipamiento especializado y actividades relacionadas con el ocio activo.