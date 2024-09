Solo el 10 % de los españoles usan dinero en efectivo para sus pagos

Solo el 10 % de los españoles utiliza el dinero en efectivo para hacer pagos en su día a día, según el informe de la tecnológica PaynoPain.

De acuerdo con una encuesta realizada por la empresa acerca de los métodos de pago en 2024, solo uno de cada diez españoles usa el efectivo, mientras que el 52 % prefiere la tarjeta de crédito o débito.

Hay otro 37,1 % de las personas encuestadas que emplea las billeteras digitales y la opción que menos convence es la transferencia bancaria y Bizum, con un 0,5 %.

Seis de cada diez españoles creen que el dinero en metálico no desaparecerá en los próximos 5 a 10 años y el 73 % considera que su extinción no sería positiva, pese a que casi el 40 % de los consultados no llevan consigo efectivo, indica el estudio.

La tarjeta lidera en las generaciones

Por generaciones, la mitad de las personas entre los 18 y los 25 años prefiere hacer sus pagos con la tarjeta, el 38 % con billeteras digitales y el 11 % con metálico. El 27 % de ellas no lleva un céntimo en efectivo encima y una tercera parte cree que esta alternativa monetaria desaparecerá en el segundo lustro de la próxima década.

El informe apunta a que entre los 26 y los 40 años, el uso de la tarjeta se reduce al 42,5 % y las billeteras digitales son el método de mayor preferencia, con un 55 %, al tiempo que el efectivo y el Bizum son utilizados cada uno solo por el 1,25 %.

Las personas en el rango entre los 40 y los 60 años disponen más de la tarjeta, con un 59,1 % de los encuestados, un 23,9 % prefiere los monederos electrónicos y el 15,9 % el efectivo. A la vez, el 73,8 % de esta generación llevan efectivo en sus bolsillos.

De 61 años en adelante, el método de pago que reina es la tarjeta, que se emplea en el 62,5 % de los casos, pero el efectivo se iguala con las billeteras digitales, cada uno con un 18,7 % de preferencia. En la gente más veterana, el efectivo aún es muy frecuente tenerlo encima, pues solo el 6,3 % no lo hace.