Las aceitunas de Campo Real logran protección nacional mientras esperan el visto bueno definitivo de Bruselas

Las aceitunas de Campo Real han recibido la aprobación para la protección nacional transitoria como Indicación Geográfica Protegida (IGP), un reconocimiento que permitirá utilizar esta denominación en los productos que cumplan los requisitos mientras la Comisión Europea decide si la incorpora definitivamente al registro comunitario.

La concesión de esta protección se recoge en una resolución de la Dirección General de Agricultura publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La medida tiene efectos con carácter retroactivo desde el 23 de junio de 2026, fecha en que España remitió la solicitud a la Comisión Europea.

Las aceitunas podrán comercializarse con la denominación en toda España

A partir de esta protección, los productos que respeten el pliego de condiciones podrán comercializarse y anunciarse bajo el nombre 'Aceitunas de Campo Real' en todo el territorio nacional. No obstante, mientras no se produzca la inscripción europea, no podrán utilizar el símbolo comunitario de las IGP ni las indicaciones o abreviaturas reservadas a las denominaciones ya registradas.

El proceso para conseguir la IGP comenzó en diciembre de 2025

El procedimiento comenzó el 30 de diciembre de 2025, cuando el organismo gestor solicitó la inscripción de la denominación. Tras el periodo de oposición nacional, en el que no se presentaron objeciones admisibles, la Dirección General emitió una decisión favorable el pasado 12 de mayo.

La protección estará vigente hasta que la Comisión Europea resuelva

La protección nacional transitoria se mantendrá hasta que el Ejecutivo comunitario adopte una decisión sobre la inscripción o concluya el procedimiento. El pliego de condiciones de la denominación está disponible en la sede electrónica de la Comunidad de Madrid.