¿En qué se diferencian la jubilación flexible, activa y parcial?

Entre las modalidades más conocidas se encuentran la jubilación flexible, la jubilación activa y la jubilación parcial. Aunque comparten el objetivo de facilitar una transición más gradual entre la vida laboral y la jubilación, presentan diferencias importantes en cuanto al momento en que se solicitan, el tipo de trabajo que permiten realizar y la relación con la pensión.

Tipos de jubilación

La jubilación flexible está dirigida a personas que ya se han jubilado y cobran una pensión contributiva, pero desean reincorporarse al mercado laboral de forma voluntaria. Esta modalidad permite compatibilizar la pensión con un trabajo a tiempo parcial. Además, la normativa aprobada recientemente amplía las posibilidades para que los pensionistas puedan realizar determinadas actividades por cuenta propia. El objetivo de esta fórmula es fomentar el envejecimiento activo y ofrecer a quienes ya se han retirado la posibilidad de seguir desarrollando una actividad profesional sin renunciar completamente a su pensión.

La jubilación activa permite compatibilizar empleo y pensión una vez alcanzada la jubilación. Es cuando te jubilas, pero sigues trabajando (normalmente a tiempo completo o como autónomo). Esta modalidad forma parte de las medidas impulsadas para facilitar una transición más flexible entre la vida laboral y el retiro. La regulación ha sido modificada para mejorar la compatibilidad entre trabajo y pensión y ofrecer más opciones a los trabajadores que desean prolongar su actividad profesional. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta fórmula busca adaptarse a las distintas necesidades de los pensionistas y favorecer que quienes lo deseen puedan seguir vinculados al mercado laboral.

La jubilación parcial funciona de forma diferente a las anteriores porque se solicita antes de la jubilación definitiva. Permite al trabajador reducir su jornada laboral mientras comienza a percibir una parte de la pensión. De esta forma, la salida del mercado de trabajo se realiza de manera progresiva. En determinados casos, especialmente cuando se accede antes de la edad ordinaria de jubilación, es necesaria la incorporación de una persona relevista mediante un contrato específico que sustituya la parte de jornada que deja vacante el trabajador. Esta modalidad está disponible para determinados colectivos y requiere cumplir una serie de condiciones relacionadas con la edad, la cotización y la situación laboral del trabajador.

¿Cuál es la principal diferencia?

La diferencia fundamental entre las tres modalidades radica en el momento en que se aplican. La jubilación parcial se produce antes de la jubilación completa y permite reducir la jornada laboral mientras se empieza a cobrar parte de la pensión. La jubilación activa se solicita una vez alcanzada la jubilación y permite seguir trabajando mientras se percibe la pensión.

Por su parte, la jubilación flexible está pensada para quienes ya están jubilados y deciden volver a desarrollar una actividad laboral compatible con el cobro de la prestación. Las tres opciones comparten un objetivo común, ofrecer más flexibilidad a los trabajadores y facilitar una transición gradual entre la actividad profesional y la jubilación, adaptándose a las distintas circunstancias personales y laborales de cada persona.