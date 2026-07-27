¿Cómo serán los nuevos billetes de euro? El BCE pide tu opinión entre 10 diseños y tú puedes votar

El Banco Central Europeo (BCE) ha desvelado los diez diseños seleccionados para sustituir a los actuales billetes de euro y ha abierto una consulta pública para que los ciudadanos europeos muestren sus opiniones acerca de cada uno de los diseños, la cual podrá completarse hasta el 21 de septiembre.

"Durante todo el proceso, quisimos asegurarnos de que se escucharan las voces de los europeos, porque si imprimimos los billetes, los billetes son vuestros", ha declarado la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

La institución europea ha anunciado las diez propuestas preseleccionadas: cinco versan sobre 'La cultura europea', centrados en el patrimonio cultural común y en europeos célebres, y las otras cinco tocan la temática 'Ríos y aves', que ensalza la resiliencia y la diversidad de los ecosistemas naturales de Europa.

De Cervantes a los ríos de Europa

Lagarde ha resaltado la suerte que tiene Europa de contar con un "rico" patrimonio cultural, tema que ha servido para guiar a los cinco primeros diseños que cuentan con personajes célebres europeos como María Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci y Bertha von Stuttner en la cara delantera de los billetes.

Mientras que en el reverso de estas cinco primeras propuestas se muestran actividades culturales y de ocio de los diferentes países del Viejo Continente en un intento de promover los valores europeos como la inclusión y el diálogo.

Los otros cinco diseños enseñan en la cara delantera distintas especies de aves y ríos europeos --un ave y un pájaro en cada billete--, mientras que en el otro lado se observan diferentes instituciones europeas como el propio edificio del BCE, la sede del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, de Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo y el edificio del Consejo de la UE y el Consejo Europeo.

"Las instituciones europeas nos recuerdan los valores fundamentales del proyecto europeo", ha sostenido Lagarde en la presentación de la propuestas finalistas.

No obstante, la presidenta del banco central ha señalado que esta consulta pública no cuenta con la facultad de seleccionar al diseño finalista, sino "sino recabar la opinión pública sobre cada propuesta para apoyar la toma de decisiones del Consejo de Gobierno sobre el diseño final".

De esta manera, el resultado de la encuesta será uno de los factores a tener en cuenta en la decisión, junto con las conclusiones del jurado del concurso de diseño, una evaluación técnica y los resultados de dos encuestas, ya que una empresa de investigación independiente llevará a cabo otra consulta con las mismas preguntas entre una muestra representativa de ciudadanos de la zona euro.

"El rediseño de los billetes de euro forma parte de un esfuerzo a largo plazo del Eurosistema para garantizar que el efectivo siga siendo un medio de pago seguro, eficiente y accesible, preservando el acceso de los ciudadanos al dinero público y su libertad para elegir cómo pagar", ha sostenido Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

Asimismo, la institución implementará nuevas medidas de seguridad en estos nuevos billetes de tal manera que facilitarán la autenticación y la accesibilidad, también para las personas con discapacidad visual.

Cómo votar por los nuevos billetes de euro

Participar en la elección de los futuros billetes de euro es muy sencillo. El Banco Central Europeo ha abierto una encuesta pública en la que cualquier ciudadano puede dar su opinión sobre los diez diseños finalistas que podrían sustituir a los actuales billetes.

Para votar solo hay que acceder a la encuesta del BCE, consultar las diferentes propuestas y valorar cuáles son las que más gustan. Los diseños están agrupados en dos grandes temáticas: la cultura europea, con figuras históricas como Cervantes, Marie Curie o Beethoven, y la naturaleza de Europa, representada por ríos y aves.

La consulta estará disponible hasta el próximo 21 de septiembre y puede completarse desde un ordenador o un teléfono móvil. Aunque la votación no decidirá directamente cuál será el diseño definitivo, la opinión de los ciudadanos será uno de los elementos que tendrá en cuenta el BCE antes de tomar la decisión final. El objetivo es que los nuevos billetes representen mejor a los europeos y sigan siendo seguros, fáciles de utilizar y accesibles para todos los ciudadanos.