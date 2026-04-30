La Guardia Civil alerta de una estafa por SMS que suplanta a la DGT por un falso impago de peaje

La Guardia Civil de Navarra ha advertido de una modalidad de estafa mediante SMS en la que los ciberdelincuentes suplantan a la Dirección General de Tráfico (DGT) para reclamar el pago de un supuesto peaje pendiente.

En Navarra se han detectado casos en fase de tentativa, sin que por el momento se tenga conocimiento de que se hayan producido estafas consumadas.

En el mensaje recibido se informa a la víctima de un presunto impago en una vía de peaje, se aporta un importe concreto y se advierte de una posible sanción si no se realiza el pago en un plazo breve. Para ello, se incluye un enlace externo que dirige a una página fraudulenta con el objetivo de obtener datos personales y bancarios, explican desde la Guardia Civil.

Fraude denunciado por Guardia Civil | Europa Press

La Guardia Civil recuerda que la Dirección General de Tráfico (DGT) no comunica sanciones ni pagos pendientes mediante SMS o correo electrónico, y que las notificaciones oficiales se realizan por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial.

Ante la recepción de este tipo de mensajes se recomienda no acceder al enlace, no realizar ningún pago, no facilitar datos personales o bancarios y eliminar el SMS. En caso de haber interactuado con el mensaje, se aconseja contactar de inmediato con la entidad bancaria y presentar denuncia.

La Guardia Civil mantiene activa la vigilancia frente a este tipo de fraudes y recuerda la importancia de desconfiar de comunicaciones que generen urgencia o soliciten pagos inmediatos.