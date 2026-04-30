Cada año de retraso en la recepción de una herencia, reduce la riqueza a largo plazo un 2%

El envejecimiento demográfico está transformando de forma significativa la transmisión de riqueza entre generaciones en España, con efectos directos sobre la acumulación de patrimonio y la desigualdad, de modo que, cada año de retraso en recibir una herencia, reduce la riqueza a largo plazo alrededor del 2%.

Así lo concluye el estudio Envejecimiento y el momento de las transferencias intergeneracionales, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El trabajo ha sido elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, de la Universidad Complutense de Madrid, Icae (Instituto Complutense de Análisis Económico) y Fedea, y Francisco García-Rodríguez, de la Universidad de Alcalá y Equalitas (Análisis Económico de la Desigualdad y la Pobreza).

El análisis combina un modelo de ciclo vital con restricciones de crédito y evidencia empírica basada en la Encuesta Financiera de las Familias. Además, trata el tema del retraso en la edad a la que se reciben las herencias, lo que provoca que se reduzca la riqueza a largo plazo y sean más graves las brechas económicas entre hogares.

Retraso de 20 años

Según el estudio, el aumento de la esperanza de vida ha provocado un cambio importante en el momento en que se reciben las herencias. En España, la edad media de recepción ha pasado de aproximadamente 30 años a cerca de 50 en las últimas cinco décadas, lo que supone un retraso de unos 20 años.

Este cambio hace que las transferencias patrimoniales lleguen en fases más avanzadas de la vida, cuando muchas de las decisiones económicas más relevantes, como la compra de vivienda, ya se han llevado a cabo.

Los autores del estudio estiman que cada año de retraso en la recepción de una herencia se asocia con una reducción de la riqueza a largo plazo de alrededor del 2%. Esto se transforma en menos capacidad de aprovechar esos recursos a lo largo del tiempo y a más limitaciones para invertir en etapas tempranas de la vida.

Desigualdad y restricciones

El impacto del retraso no es homogéneo. El estudio señala que afecta especialmente a los hogares con menor nivel educativo y renta. En estos casos, los autores aseguran que la herencia actúa como una vía alternativa de financiación.

Desde el punto de vista académico, la investigación destaca que la mayoría de los estudios previos se han centrado en la cuantía de las herencias, prestando menos atención al momento de su recepción. Por este motivo, este trabajo destaca que este factor es clave para entender su impacto económico, especialmente en contextos con restricciones en los créditos.

Los autores concluyen remarcando la necesidad de considerar el papel de las transferencias intergeneracionales en el diseño de políticas públicas, así como de mejorar el funcionamiento de los mercados de crédito, con el fin de mitigar los efectos del envejecimiento sobre la desigualdad económica.