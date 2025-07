La OCU señala las dudas más comunes que surgen durante las rebajas

Como cada mes de julio estamos en plena época de rebajas, que podemos encontrar no solo en tiendas físicas sino también en las plataformas online. Sin embargo, además de comprar con cabeza, suele haber algunas dudas entre los clientes que la OCU se ha encargado de solventar recordando cuáles son los derechos de los consumidores.

La OCU recuerda que durante las rebajas los productos que se ofrecen al consumidor no pueden estar defectuosos o deteriorados, deben ser los artículos tal cuál más rebajados, por ello deben mostrar el precio original y la oferta. Tampoco deben ser productos fabricados expresamente para las rebajas.

En cuanto a las condiciones de pago de los productos, la OCU señala que aunque es cierto que los establecimientos pueden modificar sus políticas de venta, debe informar claramente al usuario por ejemplo si decide cambiar los métodos de pago. También recuerdan que los productos nuevos tienen todos garantía, ya sea estén rebajados o no.

Con respecto a los cambios, si que la OCU especifica que nos informemos o revisemos previamente de las políticas de cambios y devoluciones para evitar sorpresas desagradables ya que aunque el producto esté en buen estado, no tienen porque realizar una devolución del dinero si no lo especifican en dichas políticas. Por lo tanto, a no ser que el producto esté defectuoso no tendría porqué devolver el dinero.

Por último, la OCU recuerda que siempre hay que reclamar y conservar el ticket ya que es la única forma de poder reclamar a la tienda o tramitar cualquier posible desavenencia. Si aún así considera que el comercio está infringiendo alguna ley, no olvides pedir la hoja de reclamaciones.