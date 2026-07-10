Los nuevos jubilados cobran pensiones más altas que la media del sistema

La mejora de los salarios y de las cotizaciones durante las carreras laborales más recientes, junto con el retraso de la edad efectiva de jubilación y el descenso de las jubilaciones anticipadas, explican este incremento en las cuantías.

Incremento en el ingreso

Según las últimas estadísticas del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, correspondientes a las nuevas altas de jubilación de mayo de 2026, la pensión media de quienes se incorporaron al sistema asciende a 1.652,7 euros mensuales. En el caso de los trabajadores procedentes del Régimen General, la prestación media alcanza los 1.762,96 euros al mes. Estas cifras superan las que perciben quienes ya estaban jubilados con anterioridad. En junio de 2026, la pensión media de jubilación del conjunto del sistema se situó en 1.572,8 euros mensuales, lo que supone que los nuevos jubilados cobran, de media, cerca de 80 euros más al mes.

La diferencia también se aprecia dentro del Régimen General. Mientras que el conjunto de jubilados de este régimen recibe una pensión media de 1.732,2 euros mensuales, quienes se han jubilado recientemente comienzan cobrando alrededor de 1.763 euros, unos 30 euros más que la media. Este incremento responde, en parte, a que las nuevas generaciones de trabajadores han desarrollado carreras laborales con salarios más elevados y mayores bases de cotización, lo que repercute directamente en el cálculo de la base reguladora de la pensión. A ello se suma que cada vez son más quienes retrasan su jubilación hasta una edad media de 65,3 años, evitando en muchos casos los coeficientes reductores asociados a la jubilación anticipada.

El reto de la jubilación de los "baby boomers"

La llegada a la jubilación de la generación del baby boom supone uno de los principales desafíos para el sistema público de pensiones durante las próximas décadas. No obstante, el Gobierno mantiene que el incremento del gasto será asumible. Según el Modelo Integrado de Proyección del Gasto en Pensiones a largo plazo (INTegraSS) de 2025, el retiro masivo de esta generación provocará un aumento del número de pensiones y elevará el gasto hasta alcanzar un máximo equivalente al 15,3 % del PIB en 2050.

Sin embargo, las previsiones apuntan a que esta presión será temporal y que, una vez finalice el efecto demográfico del baby boom, el sistema evolucionará hacia un escenario de mayor estabilidad. En este contexto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido en varias ocasiones que el sistema de pensiones es sostenible y que las reformas adoptadas están dando resultado. Según sostiene, tanto las pensiones como su revalorización están garantizadas y, por el momento, no será necesario adoptar nuevas medidas de ajuste para afrontar el incremento de jubilaciones previsto en los próximos años.