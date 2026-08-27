La Seguridad Social abona 14.470 millones de euros en pensiones en agosto

La pensión media de jubilación alcanza los 1.574,9 euros al mes, mientras que la edad media de acceso al retiro se sitúa ya en los 65,4 años. Del conjunto de pensiones abonadas, 6,74 millones corresponden a jubilación y más de 2,3 millones a viudedad. Además, se han registrado 1,06 millones de pensiones de incapacidad permanente, 336.336 de orfandad y 46.928 en favor de familiares. La pensión media del sistema de la Seguridad Social se sitúa en agosto en 1.373,44 euros mensuales, lo que supone un incremento del 4,6% respecto al mismo mes de 2025. Esta cantidad engloba las distintas clases de pensiones como la jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares.

Aumentan las jubilaciones demoradas

En el caso de la pensión media de jubilación, la cuantía alcanza los 1.574,9 euros al mes, un 4,5% más que en agosto del año pasado. Esta prestación es percibida por más de dos tercios del total de pensionistas. Por regímenes, la pensión media de jubilación del Régimen General alcanza los 1.733,7 euros mensuales, frente a los 1.062,1 euros del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. En la Minería del Carbón, la cuantía media asciende a 3.004,9 euros y en el Régimen del Mar se sitúa en 1.739,9 euros. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación alcanzó una media de 1.707,2 euros, según los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de julio. Por su parte, la pensión media de viudedad se situó en agosto en 976 euros al mes.

Tres cuartas partes de la nómina mensual de pensiones contributivas corresponden a las jubilaciones. En concreto, estas prestaciones representan el 73,4% del gasto total, con 10.625,9 millones de euros. Las pensiones de viudedad recibieron 2.288,6 millones, mientras que las prestaciones por incapacidad permanente supusieron 1.331,4 millones. La nómina destinada a las pensiones de orfandad fue de 185,7 millones de euros y la correspondiente a prestaciones en favor de familiares alcanzó los 38,7 millones. Hasta agosto de 2026 se han registrado 218.325 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las que un 11,8% corresponden a jubilaciones demoradas voluntarias. Este porcentaje supone siete puntos más que el registrado en 2019. El aumento de las jubilaciones demoradas y el menor recurso a la jubilación anticipada han contribuido a que la edad media de acceso a la jubilación haya aumentado hasta los 65,4 años, frente a los 64,4 años de 2019. En 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para retrasar voluntariamente el acceso a la jubilación y se modificó el marco legal de la jubilación anticipada. Además, el 68,6% de los nuevos jubilados accedieron a la pensión con la edad ordinaria, un total de 149.863 personas.

Más de 1,6 millones de pensiones con complemento de brecha de género

En cuanto a la gestión de los expedientes, la resolución media durante julio fue de 7,46 días para las pensiones de jubilación y de 8,75 días para las de viudedad. El plazo máximo establecido para resolver estos procedimientos es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad. En agosto, un total de 1.661.580 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 70,25% tienen como titulares a mujeres, un total de 1.167.284. El importe medio mensual de este complemento se sitúa en 76,8 euros. Del total de pensiones complementadas, 391.640 corresponden a pensionistas con un hijo, 844.607 a beneficiarios con dos hijos, 291.346 a quienes tienen tres hijos y 133.971 a personas con cuatro o más hijos.

Este complemento está vigente desde febrero de 2021 y consiste en una cuantía fija de 36,9 euros mensuales por hijo, después de la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento de solicitar la pensión. Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas alcanzó en julio, último dato disponible, los 1.769,85 millones de euros, lo que supone un incremento de 98,26 millones respecto al mismo mes del año anterior, un 5,9% más. El número de pensiones en vigor fue de 740.102, 14.986 más que un año antes, lo que supone un aumento interanual del 2,1%. Estas pensiones son percibidas por 719.977 pensionistas. El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales o estatales, además de funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.