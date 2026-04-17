La factura de luz puede variar 300 euros al año en mercado libre en función de la compañía

El precio de la factura de la luz en el mercado libre puede registrar diferencias de hasta 300 euros anuales en función de la compañía elegida.

Además, en el mercado libre el coste del kWh puede multiplicarse por más de diez entre la oferta más barata y la más cara, según el Informe Global de Energía 2026 elaborado por Roams, a partir del análisis de 48 compañías y 8 comercializadoras en el mercado libre.

Esta diferencia evidencia que, bajo un mismo contexto energético, no existe un comportamiento homogéneo entre ofertas. "El dato medio sirve como referencia, pero no define lo que paga el consumidor. La diferencia real está en la tarifa concreta que contrata cada hogar", ha señalado el experto de producto energético de Roams, David Salazar.

Grandes diferencias en precios pese a una media contenida

Elegir compañía sigue marcando la diferencia en la factura. En la práctica, para un mismo hogar con un consumo medio de 290 kWh al mes, contratar una tarifa de 0,10 euros/kWh supone pagar unos 29 euros mensuales por el término de energía, frente a los 55 euros que alcanzaría con una tarifa de 0,19 euros/kWh. La diferencia es de cerca de 26 euros más al mes y más de 300 euros al año solo en la parte variable de la factura de la luz.

En gas, la distancia también es notable, desde los 0,051 euros/kWh6 hasta los 0,091 euros/kWh. Aquí el mercado regulado se mantiene como la opción más económica, ya que el precio medio del último año se ha situado en torno a los 0,05 euros/kWh, e incluso está por debajo en la actualidad.

"Estas diferencias demuestran que el precio medio del mercado no es representativo de lo que paga el consumidor y la elección de compañía sigue siendo uno de los factores que mayor impacto tiene en la factura final", ha indicado Salazar.

Permanencia: un mercado mayoritariamente flexible

Las condiciones contractuales también reflejan un cambio en el sector. De las 48 compañías analizadas en el mercado libre, 39 ya no aplican permanencia en sus tarifas fijas de luz, lo supone cerca del 80% del total, y permite cambiar de compañía sin penalización en la mayoría de los casos.

En gas, la flexibilidad es menor. De las 48 compañías analizadas, 14 no comercializan este suministro. Entre las que sí ofrecen tarifas fijas de gas, 25 no exigen permanencia, mientras que siete mantienen compromisos de 12 meses, generalmente con penalizaciones proporcionales en caso de incumplimiento.

En el mercado regulado, las comercializadoras de referencia no pueden aplicar permanencia ni penalizaciones, ya que la normativa se lo impide, lo que permite al consumidor cambiar de tarifa en cualquier momento.

Del 100% renovable a mixes dominados por nuclear y gas

El origen de la electricidad varía de forma notable entre comercializadoras, con diferencias claras en el peso de las energías renovables frente a otras fuentes como la nuclear o el gas, ha señalado Roams.

Estos datos se corresponden con el último etiquetado eléctrico disponible de la CNMC, relativo a 2023, por lo que la situación puede haber evolucionado en los últimos años. Aun así, se observa una tendencia clara: 20 de las compañías analizadas comercializan energía con origen 100% renovable, lo que refleja una presencia cada vez más amplia de este modelo dentro del sector energético.

Por el lado contrario, hay comercializadoras con un mix mucho más diversificado, donde las renovables pierden peso frente a otras fuentes.

Esta diversidad implica que, más allá del precio o las condiciones, el consumidor puede encontrarse con ofertas muy distintas en cuanto al origen de la energía que contrata. "El mix energético es una variable cada vez más relevante: no todas las compañías ofrecen la misma energía, aunque el servicio sea el mismo", ha destacado Salazar.

La digitalización avanza, pero sigue habiendo diferencias

La digitalización gana peso en el sector energético, aunque todavía no es homogénea. De las 48 compañías analizadas, 27 ya disponen de aplicación móvil además de área de cliente en la web, lo que representa en torno al 56% del total, mientras que el 44% restante sigue limitando la gestión al entorno online. Por el lado contrario, todavía hay un grupo relevante de comercializadoras que mantienen un modelo más básico, centrado únicamente en el área de cliente web.

"Esto refleja que una parte del sector aún no ha dado el salto completo a la digitalización", un aspecto que, según Salazar, "marca una diferencia clara en el servicio: no es solo comodidad, sino acceso a la información y capacidad de control para el consumidor".

En el mercado regulado, la digitalización está prácticamente extendida a todas las comercializadoras de referencia, en gran parte porque pertenecen a grandes grupos que ya cuentan con desarrollos digitales más avanzados. De las ocho analizadas, la mayoría cuenta tanto con web como con aplicación móvil. Las únicas excepciones se encuentran en los territorios extrapeninsulares, donde el desarrollo digital es más limitado.

Más reclamaciones en gas que en luz

El volumen de reclamaciones vuelve a evidenciar diferencias dentro del sector. En electricidad, la media se sitúa en 4,8 reclamaciones por cada 100 puntos de suministro. En el extremo contrario, hay comercializadoras con niveles de reclamación muy reducidos, que no llegan ni a una reclamación por cada 100 puntos de suministro.

En gas, la brecha es aún más pronunciada. La media asciende hasta 8,6 reclamaciones por cada 100 suministros, pero algunas compañías superan ampliamente este nivel.

En el mercado regulado, el volumen de reclamaciones presenta una menor dispersión que en el libre, aunque siguen existiendo diferencias. En electricidad, la media se sitúa en 1,2 reclamaciones por cada 100 puntos de suministro. En gas, el número de incidencias es mayor, con una media de 1,55 reclamaciones por cada 100 suministros.

Más de tres puntos de diferencia en la valoración

Roams ha señalado que la experiencia del usuario sigue siendo uno de los puntos débiles del sector. En Google, la nota media de las compañías del mercado libre analizadas se sitúa en 3,1 sobre 5, una puntuación contenida que, sin embargo, esconde diferencias muy marcadas entre unas marcas y otras.

Entre las compañías mejor y peor valoradas hay una brecha de más de tres puntos y medio, una diferencia que vuelve a poner de manifiesto que la experiencia del cliente no es homogénea dentro del sector.

En el mercado regulado, la valoración de los usuarios es más homogénea que en el mercado libre, aunque se mantiene en niveles más bajos. La nota media se sitúa en 2,09 sobre 5, por debajo de la registrada en el mercado libre.

Las puntuaciones bajas apuntan a problemas recurrentes en aspectos como la atención al cliente, la claridad en la facturación o la gestión de incidencias. "Son factores que no afectan directamente al precio, pero que sí condicionan la percepción global del servicio",ha indicado Salazar.

"Comparar opciones, en este contexto, deja de ser una recomendación para convertirse en una necesidad. Porque, aunque el suministro sea el mismo, las diferencias entre compañías siguen siendo lo suficientemente amplias como para condicionar de forma directa el gasto anual y la experiencia del usuario", ha concluido.

Las compañías analizadas por el estudio son Eleia Energía, Visalia, Watium, TotalEnergies, Plenitude, A Tu Lado Energía, Gana Energía, Alcanzia, Xenera, Niba, Nexus Energía, Nordy, Naturgy, Podo, Energy VM, Imagina Energía, Masmovil Luz y Gas, Octopus Energy, Yoigo Luz y Gas, Eres Energía, Repsol, Bonpreutesclat Energía, Holaluz, Wekiwi, Agrienergía, Nabalia, Endesa, Lucera, Bassols Energía, Catllum, Feníe Energía, Cye Energía, CHC Energía, Factor Energía, Contigo Energía, Iberdrola, Pepeenergy, Met, U Energía e Integra Energía.