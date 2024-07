Fecha límite para solicitar el complemento de 525 euros que pueden obtener algunas pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas, gestionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), han experimentado un notable incremento este año. A diferencia de las pensiones contributivas, que se basan en las cotizaciones a la Seguridad Social, las no contributivas están destinadas a aquellos que no han podido cotizar lo suficiente para acceder a una pensión de jubilación regular. En 2024, estas pensiones han aumentado un 6,9%, mientras que las contributivas solo han subido un 3,8%.

Además de esta revalorización, se ha introducido un complemento de 525 euros para aquellos beneficiarios de pensiones no contributivas que viven en viviendas alquiladas. Este complemento está diseñado para ayudar a cubrir los costos de alquiler, que han aumentado significativamente. Para ser elegible, los beneficiarios deben cumplir varios requisitos, como ser titulares del contrato de arrendamiento, no tener vivienda en propiedad, y haber residido en la vivienda alquilada durante al menos 180 días antes de la solicitud.

Persona mayor entrega las llaves de su casa | iStock

El plazo para solicitar este complemento finaliza el 31 de diciembre de 2024. Según el IMSERSO, el pago se realizará en un único desembolso antes de finalizar el año. Este complemento es una muestra del compromiso del Gobierno de proporcionar un mayor apoyo financiero a los pensionistas con menores ingresos, especialmente en un contexto de aumento de los costos de vida.

El esfuerzo por mejorar las pensiones no contributivas también se refleja en la pensión de viudedad con cargas familiares, que ha experimentado un aumento del 14,1% en algunos casos. Este incremento apunta a reducir la brecha de género y apoyar a las viudas con responsabilidades familiares.

Este año, la incorporación de medidas como el complemento para alquileres responde a las necesidades crecientes de los pensionistas y busca aliviar las dificultades económicas que enfrentan muchos de ellos.