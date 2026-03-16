Estas son las fechas para cobrar la pensión de jubilación en marzo 2026

Tras la incertidumbre vivida en febrero por saber si las pensiones se iban a mantener con la revalorización prevista del 2,7% parece que con marzo, ya con la afirmación asentada, llega la calma respecto a este tema.

No obstante, este 2026 la Semana Santa cae a primeros de abril por lo que muchos pensionistas pueden estar ya pendientes de su pensión para reservar alguna escapada durante esos días festivos.

La pensión de jubilación se suele cobrar siempre sobre las mismas fechas, aunque el día concreto difiere dependiendo del banco donde se tenga domiciliada. Aunque la Seguridad Social no hace el pago hasta el mes vencido, entre el 1 y el 4 de cada mes, los bancos suelen adelantar este pago entre los días 22 y 26, aunque el día más habitual para cobrar la pensión suele darse el 25. También suele depender de si este día en concreto puede caer en un domingo o en un festivo. En este mes de marzo el 25 cae en miércoles, por lo que numerosas entidades optarán por hacer el ingreso ese día, otras sin embargo se adelantarán y lo harán en días previos, entre el 23 y el 24.

¿Cuándo se cobra la pensión en marzo 2026?