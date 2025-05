Si cumples estos requisitos podrías tener 5 años extra de cotización en la Seguridad Social

La edad para poder acceder a una pensión de jubilación se incrementa cada año, es un hecho ya inevitable, este 2025 se necesita tener cumplidos 66 años y 8 meses y haber cotizado un mínimo de 15 años a la Seguridad Social para poder acceder a esta pensión o tener 65 y haber cotizado al menos 38 años. Esta edad para poder jubilarse se irá incrementando progresivamente hasta 2027 donde se alcanzará la nueva edad de jubilación que serán los 67 años para aquellos que no alcancen los 38 años de jubilación. Al menos es lo que nos espera en el futuro más inmediato.

Aunque no se sabe que nos deparará el sistema de pensiones en el futuro, actualmente cotizar para poder generar una pensión es importante, por este motivo, el Gobierno ha propuesto una nueva medida para poder generar más años de cotización. No obstante, no es algo de lo que todos puedan beneficiarse, si puede afectar a un gran número de trabajadores.

Las personas que trabajaron como becarios sin remuneración y por lo tanto sin estar dados de alta en la cotización de la Seguridad Social podrían reclamar hasta cinco años de cotización. Sin embargo, tienen que cumplir ciertos requisitos como demostrar que se realizaron prácticas sin cobrar antes del 1 de noviembre de 2011.

Sin embargo, esta medida tiene fecha de caducidad, es decir, que solo podrá solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2028 y otro de los inconvenientes es que esta cotización tampoco será gratuita. La base de cotización tendrá en cuenta la de referencia del año en el que se llevó a cabo la actividad y no la del año actual. Según la Seguridad Social, esta cifra se situaría por cada mes cotizado entre 40 y 140 euros/mes aproximadamente, por los periodos de prácticas realizadas entre 1980 y 2006.