Consumo advierte del "derroche innecesario" de energía al dejar el modo stand by en los aparatos eléctricos

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha recomendado desconectar los aparatos cuando no estén siendo utilizados o no requieran de conexión continua. Asimismo, ha alertado de que el modo stand by supone un "derroche" de energía "innecesario", por lo que aconseja desenchufar los aparatos si no se están utilizando, así como configurarlos para que no se quede el piloto de 'stand by' encendido, siempre que el aparato lo permitiera.

En un comunicado, Consumo ha destacado este miércoles algunas acciones "esenciales" que las personas pueden realizar en el día a día, tanto en las compras como en los hogares, así como en los desplazamientos, para minimizar el gasto energético, contribuir a una mayor eficiencia y favorecer un consumo responsable.

Por un lado, una manera eficaz de contribuir al ahorro energético, ha explicado, es a través de la iluminación, con medidas como cambiar las bombillas convencionales por otras de bajo consumo, que tienen una mayor duración y ahorran electricidad. Por los mismos motivos, también invita a utilizar tubos fluorescentes en aquellas estancias que precisen luz durante una mayor cantidad de tiempo. En todo caso, aconseja maximizar el uso de la luz natural siempre que sea posible.

A la hora de adquirir electrodomésticos, refrigeración, lavadoras, secadoras, lavavajillas, televisores, pantallas electrónicas, etcétera, recomienda optar por aquellos aparatos con una mayor eficiencia energética, "aspecto que podemos conocer a través de su etiquetado energético". Las clases energéticas más eficientes de los electrodomésticos indicados se corresponden en su etiquetado con la letra A y un color verde oscuro, mientras que la letra G y un color rojo identifican los aparatos con menor eficiencia energética.

En el caso de los acondicionadores de aire, además de estas clases de eficiencia energética, sugiere a tener en cuenta los valores SEER (factor de eficiencia energética estacional), cuando el acondicionador funcione en modo refrigeración, y SCOP (coeficiente de rendimiento estacional), cuando el acondicionador funcione en modo calefacción. En ambos casos, mayores valores de SEER o SCOP indican una mayor eficiencia energética del aparato.

En el caso de los lavavajillas o lavadoras, además de atender a su etiquetado energético, recomienda utilizarlos siempre con la mayor carga posible y a baja temperatura.

Del mismo modo, destaca que hay que desenchufar los cargadores de los dispositivos que no se estén utilizando, y no dejar el teléfono móvil, tableta electrónica o cualquier otro dispositivo que requiera de cargador, una vez finalizada la carga de la batería, tanto por cuestiones de "seguridad eléctrica", como porque sigue consumiendo energía a pesar de que no se esté utilizando.

En el ámbito de la vivienda, una manera eficaz de ahorrar energía, según Consumo, es apostar por el autoconsumo, es decir, la generación de energía eléctrica a través de instalaciones de energía solar (fotovoltaicas), lo que contribuye "no solo a un importante ahorro energético, sino también económico para la persona usuaria".

Las reformas de viviendas y edificios, con obras para el aislamiento térmico de suelo, paredes y techos, la revisión de los cerramientos de puertas y ventanas o la instalación de ventanas de doble acristalamiento, son medidas que minimizan el gasto de energía, detalla la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía.

Asimismo, afirma que en los desplazamientos, siempre que sea posible, se debe priorizar el transporte público en lugar del vehículo personal, así como fomentar medios alternativos como la bicicleta y otros vehículos de movilidad personal sostenibles.

También resalta el ahorro energético que supone optar por el comercio local o de proximidad, que tiene un menor impacto sobre el medio ambiente, al reducirse el gasto que supone el traslado de productos desde otras regiones o países.