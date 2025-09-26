Así es la paga extra de 525 euros que pueden recibir los pensionistas andaluces

En España existen dos tipos de pensiones la Pensión Contributiva y la Pensión No Contributiva. La pensión contributiva es la que tiene la mayoría de los españoles que cotizan a la Seguridad Social durante su vida laboral. Para cobrar la pensión contributiva se debe haber cotizado al menos 15 años en el sistema de la Seguridad Social.

Por otro lado, la pensión no contributiva es aquella que se otorga cuando no se ha cotizado el mínimo necesario para poder cobrar la pensión contributiva y tampoco se tienen recursos económicos suficientes una vez se llega a la edad de jubilación. Suelen ser pensiones considerablemente inferiores a las pensiones contributivas. Este 2025, la cuantía mínima quedaba en en 7.905,80 euros al año, repartidos en 14 pagas. No obstante, ambos tipos de pensiones se calcula de forma individualizada.

Andalucía otorga una ayuda para aquellas personas que reciban la pensión no contributiva. Es una ayuda extraordinaria de 525 euros, de pago único, que se gestiona a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Para poder obtener esta ayuda, se deben cumplir ciertos requisitos como ser como hemos dicho el beneficiario de una PNC (Pensión no contributiva) ya sea de jubilación o invalidez, y estar viviendo de alquiler, siendo el titular del arrendamiento y no tener ningún tipo de relación o parentesco con el arrendador, además de demostrar que es la vivienda habitual y que no se tiene ningún inmueble en propiedad.