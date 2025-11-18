Cae al 34% los propietarios mayores de 55 que priorizan dejar su vivienda en herencia a hijos o familiares

Un 34% de los propietarios mayores de 55 años prioriza dejar su vivienda en herencia a hijos o familiares, seis puntos por debajo del dato de la última edición del informe (40%), lo que confirma un cambio de mentalidad progresivo, es decir: el valor simbólico del legado familiar pierde peso frente a una visión más práctica y vitalista de la etapa 'sénior'.

Estas son algunas de las conclusiones del V Barómetro del Consumidor Sénior del Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación MAPFRE, para el que se han realizado 2.259 entrevistas en todo el territorio nacional en octubre de 2024.

La encuesta también refleja que al 35% de mayores de 55 años con un inmueble en propiedad le gustaría sacar mayor beneficio económico de su vivienda, mientras que un 26% estaría dispuesto a vender o hipotecar su casa, siempre que pudiera seguir utilizándola de forma vitalicia, lo que refleja una transformación en el papel de la vivienda.

Preguntados por la opción que generaría más seguridad a estos propietarios para obtener ingresos sin dejar de residir en su hogar, la confianza en las fórmulas de licuación patrimonial disponibles sigue siendo "muy baja".

Al respecto, un 76% señala que no confía en ninguna de ellas, lo que refleja la desconfianza hacia este tipo de alternativas, que puede deberse al desconocimiento sobre cómo funcionan o a qué garantías ofrecen las entidades que hasta ahora han provisto este tipo de operaciones, como enfatizan los autores del estudio.

Mientras, entre el 24% que sí considera alguna alternativa, las más citadas son, con un 12%, la hipoteca inversa, que permite obtener ingresos utilizando la vivienda como garantía sin perder su propiedad. Tras ello, la nuda propiedad (9%), que consiste en vender la propiedad manteniendo el derecho a residir en ella; y la vivienda inversa (7%), que permite vender el inmueble y seguir usándolo mediante el pago de un alquiler.

Posibilidades de la vivienda como recurso en la jubilación

Por otra parte, el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE ha lanzado la guía Vivienda y Pensión. Guía para monetizar la vivienda y mejorar tu pensión, con el objetivo de dar a conocer las posibilidades que ofrece la vivienda como recurso para reforzar la seguridad económica en la jubilación y que explica cómo las diferentes alternativas de monetización pueden complementar la pensión media.

Para ello, clasifica las opciones en dos grupos, es decir, las que implican la transferencia en vida de la propiedad, como la venta de la nuda propiedad, la vivienda inversa o las rentas vitalicias inmobiliarias; y las que retienen la propiedad, como la hipoteca inversa o el anticipo de alquileres.

El director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE, Juan Fernández Palacios, ha señalado que "para los 'séniors', la vivienda ya no es solo un legado para las próximas generaciones, sino una herramienta que les permite ganar flexibilidad y seguridad económica en la jubilación".

"Cada vez más buscan aprovechar su patrimonio de manera activa, explorando alternativas financieras sin perder la tranquilidad de seguir disfrutando de su hogar. Al mismo tiempo, la desconfianza sobre estas fórmulas sigue siendo un obstáculo, lo que evidencia la necesidad de informar y acompañar a los mayores para que puedan tomar decisiones seguras y adecuadas a sus necesidades que realmente les aporten autonomía y bienestar", ha concluido Fernández Palacios.