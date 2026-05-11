Zaragoza homenajea un año más a sus centenarios

En 2026, 200 personas que residen en Zaragoza cumplen este año 100 años. Para celebrar este hito representantes de la ciudad les dedican un bonito homenaje "es un reconocimiento especial a los centenarios y centenarias de la ciudad por el papel que han desarrollado a lo largo de su vida como factores activos en el tejido familiar, económico y social de la ciudad, porque los últimos años han sido un soporte económico muy grande y en su juventud fueron los pilares fundamentales de la economía actual. Y celebrar su siglo de vida los hace merecedores y protagonistas de un día tan especial". Destacaban desde las redes sociales del consistorio.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a la concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa han impuesto a los asistentes una insignia conmemorativa del acto además, los homenajeados también se han llevado una portada del Heraldo de Aragón del día que nacieron en 1926, además de una publicación especial del propio periódico elaborado por el Servicio del Mayor con noticias, datos y curiosidades del año en que nacieron y reflejan la sociedad de hace 100 años.

No obstante, no son los únicos centenarios ya que según señala el consistorio en el padrón municipal constan que actualmente en Zaragoza viven más de 628 personas que superan los 100 años.

Este emotivo evento se celebra cada año en la ciudad y es una forma de visibilizar también las necesidades que tienen las personas mas mayores, en cuanto a necesidades sanitarias, ayudas económicas o de calidad de vida. Sobre todo ante la realidad de que España es un país cada vez más longevo y es necesario y es necesario poner el foco en mejorar los servicios para una población cada vez más mayor.