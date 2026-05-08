Ciudad Real medirá la felicidad de sus habitantes más mayores

La concejalía de Servicios Sociales, Familia y Mayor en Ciudad Real ha lanzado una curiosa iniciativa dirigida a las personas mayores y jubiladas que resuden tanto en la capital como en sus pedanías. Una encuesta que deberán responder los mayore de 60 años donde se buscará conocer cuál es realmente la calidad de vida y bienestar de estas personas y así poder aplicar mejores políticas públicas.

El ayuntamiento desarrollará el Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida de la UCLM, donde equipo de investigación especializado en analizará aspectos fundamentales para las personas como el bienestar, la satisfacción vital, las relaciones sociales o su grado de autonomía, detallan desde la página web del consistorio.

La concejal de Servicios Sociales ha animado a la población a participar: "Queremos conocer cómo viven las personas mayores, cómo se sienten y, sobre todo, cómo quieren vivir”, ha afirmado. El resultado será clave para poder "medir su felicidad" puesto que "escuchar bien es el primer paso para poder cuidar mejor" a un colectivo que supone el 22% del total de la población ciudadrealeña. Destacan.

Otro de los aspectos que tendrán en cuenta será el de analizar la soledad no deseada.

Desde Servicios Sociales también recuerdan que del Del 18 al 21 de mayo se desarrollará la 41ª Semana del Mayor con una amplia programación de actividades.