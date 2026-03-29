Las tradiciones más curiosas de Semana Santa en España: costumbres sorprendentes que quizá no conocías

Cuando pensamos en Semana Santa visualizamos las procesiones, sus platos típicos o escapadas que hacer con la llegada de la primavera. Pero más allá de ello, esta época del año tiene celebraciones de lo más insólitas que la hacen única, convirtiendo a España en un abanico de posibilidades para los más curiosos y creyentes.

No hay ciudad o pueblo de nuestra geografía que no tenga su propia tradición, por ello, más allá de la procesión del silencio en Córdoba, la Madrugá de Sevilla o a los nazarenos en Santiago de Compostela, te recopilamos los 10 eventos más llamativos de la Semana Santa.

Verges (Gerona): La Danza de la Muerte

Danza de la Muerte en Verges | Imagen de dantzan en flickr, licencia: CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

En la pequeña localidad gerundense de Verges se celebra una de las tradiciones más singulares: la Danza de la Muerte (Dansa de la mort), un ritual de origen medieval en el que los vecinos vestidos de esqueletos bailan al son de los tambores mientras recorren las calles recordando la fugacidad de la vida.

La representación tiene lugar durante la procesión del Jueves Santo y destaca por su simbolismo y estética oscura, convirtiéndose en uno de los actos más impactantes de toda la Semana Santa española.

León: El Entierro de Genarín

El entierro de Genarín, en León | Wikipedia

Una de las tradiciones más curiosa de la Semana Santa es el Entierro de Genarín, celebración pagana en León que consiste en un cortejo fúnebre la noche de Jueves Santo, por el casco antiguo de la ciudad. Se trata de un homenaje a Genaro Blanco, Genarín, uno de los personajes más peculiares de la historia de León que en 1929 murió atropellado por un camión de la basura.

La tradición empezó en 1930 y hoy se ha convertido en un evento popular en la que se bebe orujo, se canta y se leen poemas.

Cuenca: Las Turbas

Semana Santa de Cuenca | Turismo de Castilla-La Mancha

En Cuenca, la madrugada del Viernes Santo se celebran las Turbas, nombre popular con el que se conoce a la procesión Camino del Calvario y en la que los turbos reproducen con tambores y trompetas la burla de la que fue objeto Jesús cuando iba camino del monte Calvario para ser crucificado.

Durante 12 horas, las hermandades con instrumentos caseros tratan de obstaculizar a los nazarenos para evitar que Jesús llegue a su destino.

Medina del Campo (Valladolid): Procesiones del Silencio

En Medina del Campo, Valladolid, se vive una Semana Santa caracterizada por su antigüedad, ya que data del siglo XV, y es la más antigua de España. Unas 3.000 personas participan en más de 15 procesiones con 32 pasos, y todo en silencio, incluidos los niños.

Un ambiente austero e histórico que la convierten en un referente de la Semana Santa castellana, destacando su Viernes Santo.

Tudela (Navarra): El Volatín

El volatín de Tudela, Navarra | turismo.navarra.com

La Semana Santa de Tudela, Navarra, está considerada Fiesta de Interés Turístico de Nacional, gracias a la tradición de El Volatín, que comienza a las 10:00 de la mañana del Sábado Santo.

En ella, un muñeco de madera que representa la muerte de Judas Iscariote, se zarandea desde el balcón de la Casa del Reloj de la Plaza de los Fueros. Tras ello, es despojado de su vestimenta a petardazos.

Valencia: Trencà des perols

En Valencia se celebra la conocida como trencà des perols durante el Sábado Santo a las 12 de la noche en la que los valencianos rompen sus vajillas desde los balcones.

Durante unos minutos las cazuelas y platos vuelan desde las ventanas simbolizando la ruptura de lo viejo y la llegada de lo nuevo.

Calanda (Teruel): La Rompida de la Hora

Rompida de la hora, Calanda | Imagen de Agustí Amorós Joseph en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

En Calanda, el Viernes Santo comienza con la famosa Rompida de la Hora, cuando miles de tambores suenan a la vez en la plaza.

El estruendo colectivo genera una experiencia sensorial impresionante, que simboliza el momento de la muerte de Cristo y emociona tanto a locales como visitantes.

Málaga: El trono de Jesús el Rico

Imagen de Jesús el Rico de Málaga | Agrupación de Cofradías de Málaga

Una de las tradiciones más llamativas de Málaga es la liberación de un preso durante la Semana Santa, vinculada a la Cofradía de Jesús El Rico.

El trono de Jesús el Rico sale el Miércoles de la Semana Santa para liberar a un preso como agradecimiento a aquellos hombres que muestran arrepentimiento ante sus pecados. Un acto simbólico con raíces desde Carlos III en el siglo XVIII.

Bercianos de Aliste (Zamora): El Santo Entierro

Procesión del Viernes Santo en Bercianos de Aliste, Zamora | iStock

Zamora ofrece una de las Semanas Santas más sobrias y emotivas, la única declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial. Así, en Bercianos de Aliste se da lugar en el Viernes Santo a las 16:00, su tradición más única: el Cristo Crucificado en su cruz de madera y la Virgen Dolorosa esperan la llegada de los cofrades ataviados con sus túnicas blancas de lino que serán las que les sirvan de mortaja el día de su entierro, mientras las mujeres de mayor edad rompen el silencio con sus cánticos.

A continuación se celebra el desenclavamiento de Cristo, una talla articulada del siglo XIX que los cofrades de Bercianos recogen a los pies de la cruz. La imagen es presentada ante la Virgen Dolorosa y, posteriormente, colocada en una urna de cristal donde permanecerá hasta el próximo Viernes Santo.

Orihuela (Alicante): El paso de La Diablesa

Orihuela alberga una figura única: La Diablesa, un paso que representa al demonio y que rompe con la iconografía habitual de la Semana Santa, creado por Nicolás de Bussy en 1695, que desfila el Sábado Santo.

Representa el triunfo de la Cruz sobre el pecado y la muerte, mostrando a una figura demoníaca femenina (la Diablesa) junto a un esqueleto. Su singularidad atrae miles de turistas

Otros lugares imprescindibles y de lo más originales durante la Semana Santa son Cartagena, Alcañiz (Teruel), Viveiro (Lugo), Hellín (Albacete), Vera (Cáceres) o Ávila.