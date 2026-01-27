La teleasistencia avanzada gana terreno en el medio rural para combatir soledad no deseada

La teleasistencia ha incorporado nuevas soluciones tecnológicas para combatir la soledad no deseada de los mayores, especialmente en el medio rural, y un ejemplo de ello es Castilla-La Mancha, donde se han implantado programas que también incluyen herramientas de salud digital que permiten anticipar riesgos y promover el envejecimiento activo.

Los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sitúan el índice de cobertura del servicio de teleasistencia en España en el 11,59 %, con Castilla-La Mancha a la cabeza con un 19,37 %.

Asimismo, los datos de 2025 del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia indican que la teleasistencia y la ayuda a domicilio son los servicios profesionales más habituales y, en concreto, esta última ha crecido en todo el país casi un 20 por ciento respecto a 2024.

Castilla-La Mancha cuenta con más de 85.000 usuarios de teleasistencia, un servicio "público, universal y gratuito" que se ofrece las 24 horas del día durante todo el año, según ha explicado a EFE el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez.

Se busca que los usuarios permanezcan el mayor tiempo posible "donde desean estar" y, en este sentido, afirma que el 90 % de las personas a las que se pregunta dónde quieren envejecer responden que en su casa.

La soledad no deseada, "la gran epidemia del siglo XXI"

El objetivo es "que permanezcan en su entorno el mayor tiempo posible, fundamentalmente en los ámbitos rurales, y evitar situaciones de soledad no deseada", que el viceconsejero define como "la gran epidemia del siglo XXI".

Pérez ha afirmado que Castilla-La Mancha es la región con mayor cobertura de teleasistencia del conjunto del país -llega al 93 % de los municipios y al 99 % de la población- y es "una referencia" porque apuesta por un nuevo modelo que incorpora soluciones tecnológicas al ámbito de los cuidados.

De hecho, se han digitalizado el 95 % de los terminales y se está utilizando la teleasistencia móvil, de manera que este servicio ya "no está únicamente en el domicilio", sino que "se puede trasladar fuera", por ejemplo, en el caso de personas con deterioro cognitivo leve.

Estos usuarios pueden llevar consigo, cuando no están en casa, dispositivos con sistemas de geolocalización como colgantes o relojes, lo que facilita que puedan ser localizados en caso de que salgan de la zona de seguridad establecida.

Además, se está apostando por la teleasistencia predictiva y proactiva, que, como recalca Pérez, pone la tecnología "al servicio de los cuidados".

En Castilla-La Mancha han comenzado a utilizarse unos 700 dispositivos tecnológicos como sensores de movimiento y colgantes con sistema de geolocalización que facilitan la asistencia a los usuarios, personas mayores de 70 años o en situación de dependencia, que crecen a una media de 20 al día en la región.

El viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez | Efe

Inteligencia artificial y análisis de datos

La teleasistencia predictiva, como el uso de sensores de movimiento, se apoya en sistemas basados en inteligencia artificial y análisis de datos, que permiten la predicción de eventos asociados a riesgos.

De esta forma, "podemos saber si una persona se levanta más o menos de su cama, si va en más o menos ocasiones al baño, si tiene una conducta más o menos sedentaria... Y eso lo vamos a analizar y vamos a anticipar posibles situaciones de riesgo" como caídas, continúa.

Otro proyecto piloto que ha comenzado a implantarse en la región para una teleasistencia proactiva es el uso de la televisión para que los mayores puedan "interactuar con su entorno, con su comunidad" a través de programas y talleres de envejecimiento activo.

Esto les ayuda a "relacionarse con vecinos o personas de otros lugares" sin salir de casa y previene situaciones de soledad no deseada, apunta el viceconsejero.

Estas tres líneas de actuación convierten a Castilla-La Mancha en "punta de lanza" y están incluidas en el nuevo contrato adjudicado a la empresa Tunstall, que cuenta con un Centro de Demostración y Experimentación en Teleasistencia en Toledo, cuya función principal es testar y adaptar nuevas tecnologías antes de que estas lleguen a los hogares.