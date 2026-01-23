España registra su mayor índice de envejecimiento de su historia alcanzando el 148% en 2025

España es uno de los países con mayor esperanza de vida, alcanzando una media de 83 años. Cada vez vivimos más años y esto está cambiando el panorama demográfico e irremediablemente lo está desequilibrando ya que hay menos nacimientos y tardamos más en morir. De hecho en 2025 España ha experimentado un crecimiento histórico en cuanto a cifras de envejecimiento ya que aumentado hasta 5,7 puntos porcentuales más que en 2024. Según datos del INE ya hay 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16.

Según el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco en su análisis Envejecimiento y edadismo laboral, destaca la evolución del índice de envejecimiento y es que en el año 1999 este se encontraba en el 99,8% prácticamente la misma proporción de personas mayores de 64 años, que menores de 16. Sin embargo, esta cifra se ha disparado en los últimos cinco años ya que ha subido un 22,2 puntos. En 2020 el índice de envejecimiento se situaba en 125,8%.

Por comunidades autónomas Asturias, Galicia y Castilla León siguen liderando el ranking en población más envejecida. Asturias tiene un índice del 265,3% es decir, de 265 personas mayores de 64 por cada 100 menores de 16. Galicia por su parte se encuentra en un 231,6% y Castilla y León en 230,7%.

Las ciudades de Ceuta y Melilla en cambio se encuentran por debajo del 100% con 74,5% y 60,4% respectivamente. También llama la atención el caso de Murcia, quién hasta 2024 se podía considerar una región "joven" sin embargo en 2025 la tendencia ya ha cambiado registrando por primera vez una mayor proporción de población mayor de 64 años que menor de 16, un 102,7%.