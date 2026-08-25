Amaia Montero celebra sus 50 años feliz y en plena vuelta a La Oreja de Van Gogh

La cantante de Irún asegura que se siente feliz con esta nueva etapa y que, con cinco décadas cumplidas, ha aprendido a dar importancia únicamente a lo que considera verdaderamente vital.

Nueva etapa

La vocalista de Irun (Gipuzkoa) hace estas declaraciones a EFE con motivo de la celebración este miércoles de su 50 cumpleaños, una cifra redonda que llega en medio del tour "Tantas cosas que contar", que supone su vuelta al grupo de pop donostiarra 18 años después de abandonarlo para emprender su carrera en solitario. "Cumplir años tiene sus desventajas, no nos vamos a engañar, pero no volvería ni loca a las inseguridades de mis 15, a los desengaños de los 'veintipico', a las dudas filosóficas de los treinta ni a las falsas certezas de los 40", afirma.

"Yo con mis 50 soy feliz y todo lo que no sea vital, me importa un bledo", advierte Amaia Montero tras haber protagonizado una quincena de conciertos en apenas tres meses tras su sonada vuelta a los escenarios con el grupo con el que alcanzó la fama. Himnos como 'Rosas', '20 de enero', 'Cuéntame al oído' se repiten en los multitudinarios recitales de este tour, que arrancó el 9 de mayo en Bilbao con una confesión de la cantante: "Pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Bajé al mismísimo infierno, pero con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy", sentenció.

Próximos conciertos

Desde entonces, la conocida como "reina del pop" ha manifestado en diferentes conciertos su satisfacción por estar entre amigos y ante su público, con el que se reencontrará un día después de su cumpleaños, este mismo jueves, en Valladolid. Valencia, A Coruña, Madrid, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Costa Adeje (Tenerife), Barcelona, Pamplona y Barakaldo (Bizkaia) son otras de las paradas pendientes de esta gira que retornará el 30 de diciembre a la capital española antes de cruzar el 'charco' rumbo a Latinoamérica.

Con las entradas agotadas en la mayoría de los recintos, la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, justo un año después de la salida de la anterior vocalista, Leire Martínez, generó una gran expectación que ha llevado a programar nuevas fechas y dar el salto a otro continente con aforos ya completos en Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina o Chile.