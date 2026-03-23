SOCIEDAD
Las separaciones y divorcios bajan en España un 11,7 % hasta las 84.424 rupturas
Bajan los divorcios en España según el Consejo General del Poder Judicial.
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Los órganos judiciales de toda España han registrado en 2025 un total de 84.424 demandas de disolución matrimonial, lo que supone un 11,7 % menos que un año antes, según los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial.
Baleares y Canarias son las comunidades con las tasas más altas de demandas por cada 100.000 habitantes, con 207,7 y 205,2, respectivamente, muy por encima de la media nacional (171,9), y seguidas por la Comunidad Valenciana (195)
Según el informe, las 27.935 demandas de divorcio no consensuadas registradas en los órganos judiciales en 2025 son las que más bajan, un 24,7 % respecto al ejercicio anterior, mientras que los divorcios consensuados (53.466) descienden un 3 %.
En cuanto a las separaciones matrimoniales en 2025, las no consensuadas (784) se redujeron un 22,1 % y las consensuadas (2.167) decrecieron el 8 %.
El informe añade que las nulidades matrimoniales de 2025 sumaron un total de 72, un 14,3 % más que en 2024.
En relación a las peticiones de disolución matrimonial de 2025 con la población a 1 de enero, el número de demandas por 100.000 habitantes fue de 171,9.
A las tasas más altas de Baleares (207,7), Canarias (205,2) y Comunidad Valenciana (195), le sigue Murcia con una tasa de 186,5, Castilla-La Mancha (182,4), Asturias (173,1), Cantabria (172,6) y Andalucía (172,3).
Por debajo de la media nacional, se situaron Cataluña (170,4), Extremadura (169,7), Galicia (168,5), La Rioja (168,4), Navarra (167,5), Aragón (164,3), País Vasco (153), Comunidad de Madrid (151) y Castilla y León (144,4).
Respecto a las demandas de modificación de medidas consensuadas, en 2025 se presentaron 13.591, es decir, un 4,2 % más que el año anterior, mientras que las demandas de modificación de medidas no consensuadas bajaron un 22,1 % el año pasado con una cifra de 25.248.
Las demandas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 23.318, cifra que representa un leve incremento interanual, el 0,8 %.
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Las no consensuadas sumaron 22.302, y suponen una bajada del 21,8 % en 2025 respecto al año anterior.
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