¿Por qué las mujeres viven más que los hombres?

Científicos llevan años investigando las causas por las que las mujeres parecen vivir de media más años que los hombres. Entre las explicaciones más recurrentes, expertos se centran en la genética, la biología y el estilo de vida.

Una de las teorías más desarrolladas se centra en la genética. En los humanos, los hombres poseen cromosomas XY, mientras que las mujeres tienen XX. Este cromosoma X es esencial porque protege frente a mutaciones dañinas, por lo que los hombres, al solo poseer un único cromosoma X, carecen de esa protección.

Además, el cromosoma masculino Y se puede perder durante el envejecimiento, lo que puede provocar un mayor riesgo de sufrir un determinado tipo de enfermedades relacionadas con la edad.

Por otra parte, un estudio llevado a cabo en 2024 por el Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) y el Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) concluyó que las mujeres más longevas tienen menos riesgo de sufrir enfermedades multisistémicas que los hombres. Estas son aquellas enfermedades que afectan a más de un sistema orgánico.

Además de la genética, la reproducción y el cuidado de las crías también está relacionada con la longevidad. Estudios han revelado que las hembras, el sexo que más invierte en la crianza de las crías tiende a vivir más.

Pero los científicos recuerdan que la esperanza de vida también está relacionada con factores sociales y ambientales. Los hombres suelen exponerse a mayores conductas de riesgo, como el alcohol o el tabaco. Además, durante mucho tiempo las profesiones consideradas de riesgo han sido llevadas a cabo por los hombres.

Por tanto, las diferencias entre ambos sexos están tanto en el entorno como en la evolución de la especie, factores que explicarían por qué las mujeres tienden a vivir más, un patrón que probablemente persistirá en el tiempo.