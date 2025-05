¿Qué es el DNI permanente y cómo se puede solicitar?

En España a partir de los 14 años es obligatorio que todos los residentes tengan DNI o Documento Nacional de Identidad, este hay que ir renovándolo cada ciertos años. Entre los 5 y los 30 años hay que renovarlo cada 5 años y a partir de los 30 cada diez años. Sin embargo, cuando se cumplen los 70 el DNI se renueva una última vez y este se convierte en un DNI permanente. Por lo tanto, este DNI deja de tener fecha de caducidad y es válido de por vida.

También se podría solicitar a partir de los 30 años aunque en este caso si se puede justificar una gran invalidez, aunque será la propia administración las que valorará si esa persona puede optar al DNI permanente con el fin de evitar el trámite de tener que ir a renovarlo.

Hombre mayor sujetando un DNI | iStock

Para poder optar al DNI permanente no se necesita hacer ningún trámite extra, ni una solicitud específica tan solo acudir a una cita como sería una renovación de DNI habitual. Por lo que habría que acudir a una comisaría de Policía Nacional, con una cita previa para la renvación del DNI, con la documentación necesaria, las fotografías y por supuesto el DNI anterior.

El DNI permanente es un documento válido y no debería suponer problemas en su utilización sin embargo ha habido algún caso problemático al usarlo en el extranjero ya que un hombre de 89 años no pudo tomar un vuelo de regreso a casa debido a que la aerolínea con la que volaba no aceptó como válido este tipo de documentación ya que el formato era una versión más antigua del DNI actual.