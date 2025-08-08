¿Qué es el Pickleball?: el deporte que conquista a las personas mayores por su sencillez y beneficios

Durante décadas, el tenis fue el deporte de raqueta más practicado en España y en tiempos recientes, el pádel tomó el relevo como el favorito en clubes y urbanizaciones. Sin embargo, una nueva disciplina está captando la atención tanto de jóvenes como de mayores: el pickleball. Con reglas accesibles y una dinámica fácil de aprender, este deporte se perfila como una opción inclusiva y en expansión global.

El pickleball es una combinación de varios deportes como el tenis, el pádel, el ping-pong y el bádminton. Se juega con palas rígidas, una pelota de plástico perforada y una red baja, en una pista similar a la del bádminton. Entre sus reglas básicas destaca el saque por debajo de la cintura, que debe hacerse en diagonal, y la obligación de que la pelota bote una vez por lado antes de poder ser golpeada en el aire, evitando así el "no volley".

Su origen se remonta a los años 60 en Estados Unidos, cuando Joel Pritchard y sus amigos crearon el juego para entretener a sus familias durante las vacaciones. Desde entonces, su popularidad ha crecido de forma notable, extendiéndose a otros países, incluido España, donde empieza a ganar terreno especialmente entre la población mayor por sus múltiples beneficios físicos y sociales.

Pistas de pickleball en Madrid, Polideportivo Municipal Gallur | Por Naturalwikip

En nuestro país, ciudades como Málaga, Barcelona y Ferrol ya cuentan con clubes y pistas dedicadas a este deporte. La creación del Pickleball Tour Spain ha sido clave para su profesionalización, atrayendo incluso a exdeportistas de renombre como Gaizka Mendieta y Alberto Berasategui. Su bajo coste, el poco espacio que requiere y su facilidad de aprendizaje lo convierten en una opción ideal para todo tipo de público.

Además, figuras del deporte como Andre Agassi, Steffi Graf y John McEnroe han apostado por el pickleball, impulsando su crecimiento con inversiones millonarias. Además es especialmente beneficioso para personas mayores, ya que este deporte mejora la salud cardiovascular, la coordinación, la fuerza muscular y fomenta la interacción social, siendo adaptable tanto en interiores como al aire libre.