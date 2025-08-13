Estas son las estafas más habituales durante el verano

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado de las estafas online más habituales durante las vacaciones, entre las que figuran falsas ofertas de alojamiento y ocio y multas al desplazarse en coche mediante técnicas de phising (vái email) y smishing (vía SMS), según un comunicado.

Desde la entidad ha avisado, además, sobre ganchos usados por los hackers para obtener los datos bancarios del usuario, como el de un cupón rebajado de Airbnb que ofrece un tercero o la aparente urgencia para confirmar los datos de una reserva, haciéndose pasar por la plataforma de Booking.

El falso mensaje de la DGT informando del pago pendiente de una multa, que deberá hacerse a la mayor brevedad para evitar recargos, es otro engaño que ha señalado la organización, destacando que "la autoridad de tráfico recuerda que nunca notifica sanciones por mensajes de texto o correo electrónico".

Por todo ello, la OCU recomienda, primero, no abrir emails o SMS de origen desconocido. Después, si el emisor del mensaje parece conocido, pero al abrirlo es alarmista o le urge a pinchar en un link, la organización aconseja desconfiar.

"Si lo que recibe es una llamada pidiendo sus datos bancarios, sepa que es falsa, ninguna empresa o banco pide esa información por teléfon", ha añadido.

También advierte que ningún pago realizado bajo los efectos de un engaño puede ser considerado como autorizado y, por lo tanto, la entidad financiera deberá hacer frente al reembolso.

El Banco de España calcula que las pérdidas derivadas de los pagos electrónicos producto de prácticas fraudulentas como el 'phishing' o el 'smishing' sumó ya casi 500 millones de euros en 2024.