Las procesiones de Semana Santa viven un nuevo apogeo

España recupera el fervor religioso y las procesiones de Semana Santa atraviesan un nuevo auge, como por ejemplo en San Sebastián, donde, tras medio siglo sin desfiles religiosos, unas 400 personas se preparan para procesionar por las calles de la capital donostiarra el Viernes Santo.

Según el obispado guipuzcoano, San Sebastián era la única capital de toda España que no tenía procesión y recupera así el paso bajo el paraguas de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, creada en 1927 y puesta de nuevo en marcha por un grupo de donostiarras convencidos de que, "a pesar de la secularización", existe en la sociedad "un renacido interés por la religiosidad popular".

Thais Munuera, miembro de la junta que está detrás de esta iniciativa, ha explicado que se han conseguido recuperar tres pasos originales de la procesión que recorrió por última vez en la década de los años setenta las calles de San Sebastián.

En Cataluña, las cofradías también dicen haber notado un aumento de devotos, especialmente en Tarragona, donde el Viernes Santo se celebra la procesión del Sant Enterrament, una de las más extensas de la comunidad, mientras que el Arzobispado de Barcelona observa un crecimiento en el número de feligreses que acude a misa, un fenómeno impulsado por la población latinoamericana.

Según datos del Arzobispado de Barcelona, en esta provincia más de 65.000 personas acudieron regularmente a misa en 2025, una cifra que duplica las asistencias en 2020.

En Cataluña, también se ha registrado un aumento de espectadores a las representaciones teatrales de la Pasión de Jesucristo, una de las más míticas.

El Viernes de Dolores, Madrid inició diez días de fervor religioso en el distrito madrileño de Vallecas con las procesiones del Cristo del Perdón, el Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio de Entrevías.

Las procesiones recorrerán el centro de la capital, con la Puerta del Sol como eje central de los recorridos de las distintas cofradías.

Más de 6.000 sillas se instalarán en este punto para facilitar el seguimiento de los desfiles procesionales, que incluirán pasos emblemáticos como el Cristo de Medinaceli, Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad, entre otros.

Durante estos días, una docena de saetas acompañarán el paso de las procesiones desde balcones y espacios emblemáticos como la Casa de la Villa o la Puerta del Sol, interpretadas por distintos cantaores.

La plaza Mayor acogerá también una exposición dedicada a cinco siglos de historia de la Semana Santa madrileña, con un recorrido por el patrimonio, las imágenes y la tradición de las cofradías y hermandades de la ciudad.

Esta muestra permitirá acercar a madrileños y visitantes la evolución histórica y el valor cultural de esta celebración, que el Ayuntamiento aspira a declarar Fiesta de Interés Turístico Regional.

Semana Santa | EFE

La Semana Santa andaluza: un fenómeno en expansión

En Andalucía, este año serán más de 230 las hermandades y cofradías que procesionen en las distintas capitales de provincia, con una previsión de movilizar en sus cortejos a más de 150.000 personas.

Desde hace décadas, la Semana Santa andaluza es un fenómeno en expansión. El delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, Marcelino Manzano, ha afirmado que le consta un mayor interés por lo religioso y un aumento progresivo de nazarenos.

Para Manzano, ese 'boom' no puede reducirse a una cuestión floclórica o de moda: "Estos días ha habido muchos besamanos en Sevilla con colas de una y dos horas. Lo hacen por fe".

Según el barómetro andaluz de 2025 y 2026, ha aumentado el porcentaje de andaluces que se definen como "muy religiosos" hasta el 10,7 %, mientras que un 56,4 % se considera religioso "en algún grado", una cifra superior a la media nacional.

Sevilla, Málaga y Granada son las ciudades que más gente movilizan en torno a la Semana Santa. En Sevilla, el censo de hermanos inscritos supera los 290.000, un crecimiento del 15 % en la última década y los nazarenos que hacen penitencia rebasan los 72.000 frente a los 60.000 de hace 12 años.

En Málaga calculan que los cortejos han crecido un 12 % en 10 años mientras que Granada, con 30.000 cofrades, ha registrado aumentos medios del 19 %. Esta tendencia se aprecia también en el resto de capitales andaluzas, según hermandades y cofradías.