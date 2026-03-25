Una veintena de procesiones recorrerán Madrid en Semana Santa y habrá un patio de butacas en Sol con 600 sillas

La Puerta del Sol volverá a engalanarse y será punto de encuentro de muchos recorridos de las cofradías y hermandades durante esta Semana Santa, en los que podrán contemplarse tallas que combinan arte, devoción e historia, ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por este céntrico punto pasarán imágenes tan valiosas como la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, más conocido como el Cristo de Medinaceli; el Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón, de Luis Salvador Carmona; el Divino Cautivo, de Mariano Benlliure, o Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo, de Juan Pascual de Mena.

Para facilitar el disfrute, madrileños y visitantes dispondrán de un patio de butacas con 600 sillas frente a la Real Casa de Correos y plazas reservadas para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida. El acceso es libre hasta completar aforo, con entrada por las calles de Carretas y Correos.

La salida de la primera procesión será en Puente de Vallecas, donde el Cristo del Perdón y la Virgen de la Misericordia saldrán de la Parroquia de San Ramón Nonato el 27 de marzo, a partir de las 19.30 horas.

Esa misma tarde, el Santísimo Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores pasearán por las calles de su barrio partiendo desde la Parroquia San Raimundo de Peñafort, en este caso a partir de las 20 horas.

El Domingo de Ramos tendrá lugar la procesión de La Borriquita, que sale de la Catedral de la Almudena a las 15.15 horas, y la procesión del Silencio, a las 15.30 horas. Continuarán, por la tarde, el Santísimo Cristo de la Fe y la Salud, desde el Hospital Niño Jesús, a las 17 horas, y Los Estudiantes, con el Cristo de la Fe y del Perdón, al que acompañará María Santísima Inmaculada, Madre de la Iglesia, a las 17.45 horas.

El Lunes Santo, 30 de marzo, Madrid se identifica con la procesión de Las Siete Palabras. El Cristo del Camino saldrá de la Parroquia de Nuestra Señora de las Delicias, a las 20 horas.

El Miércoles Santo, las calles madrileñas recibirán a dos hermandades: Las Tres Caídas y Los Gitanos. La primera saldrá el 1 de abril de la Parroquia de Santiago y San Juan Bautista con el Santísimo Cristo de las Tres Caídas, a las 19.45 horas, y la segunda lo hará, a la misma hora, desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo con sus imágenes de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias.

El Jueves Santo se celebrarán cuatro procesiones: la de Nuestro Padre Jesús Nazareno 'El Pobre' y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad, a las 17 horas, El Divino Cautivo, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena, a las 18.30 horas, y Jesús Nazareno y Santísima Virgen de la Soledad, a las 19.00 horas.

Viernes Santo, siete procesiones

El día grande será el Viernes Santo, 3 de abril, con hasta siete procesiones concurriendo por diferentes barrios y calles de la capital. Desfilarán LosSiete Dolores, a las 18.00 horas; El Divino Cautivo, a las 18.30 horas, con un itinerario que recorre el centro de la ciudad; a las 19.00 horas, el Santísimo Cristo de Los Alabarderos; y el Santo Entierro, con el Santísimo Cristo de la Vida Eterna y María Santísima de la Paz, a las 20.30 horas.

También precesionarán el Santo Entierro y Santísima Virgen de la Soledad, en Villaverde, a las 19 horas, y la Procesión del Silencio, en Carabanchel, a las 21 horas. A ellas, se sumará, a las 19.00 horas, una de las más esperadas, la del Cristo de Medinaceli, que pasará por la Puerta del Sol sobre las 21.30 horas.

Finalmente, la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava será testigo de la última procesión de la Semana Santa madrileña el Sábado Santo, 4 de abril, con Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo y el Cristo Yacente, a partir de las 16 horas.