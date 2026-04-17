El presidente de Brasil, Lula da Silva, sorprende con su rutina de entrenamiento a los 80 años
Se ha viralizado recientemente un vídeo donde se muestra al presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizando ejercicio.
Luiz Inácio Lula da Silva es el actual presidente de Brasil, y aunque actualmente se encuentra en España para reunirse con Pedro Sánchez, hace unas horas se viralizó un vídeo que el protagonizaba, pero poco tiene que ver con su vertiente de político sino porque mostraba su rutina de ejercicios para seguir manteniéndose en forma a los 80 años.
Lula da Silva debido a su cargo mantiene una agenda apretada y numerosos eventos sociales, por lo que estar en buena forma física es necesario para seguir llevando este ritmo de vida. El vídeo se ha compartido a través de las redes sociales de su esposa Rosângela da Silva conocida también como Janja.
Aunque el vídeo se colgó hace un par de semanas es ahora cuando está teniendo más repercusión, junto al texto "Buenos días! Firme y fuerte!! Sin IA sin Power Point!! ¡¡Una semana bendecida para todos!!" A continuación se ve como se acerca a un gimnasio y se ve al presidente Lula da Silva realizando ejercicios de fuerza.
Aunque este vídeo apunta a ser una estrategia de marketing digital de cara a las próximas elecciones que Brasil tendrá el próximo mes de octubre, no deja de mostrar lo esencial y necesario que es cuidarse para tener un envejecimiento saludable.
