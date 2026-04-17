Manolo García y Cristina Hoyos, entre los galardonados con las Medallas de Honor SGAE 2026

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha concedido sus Medallas de Honor 2026 al músico Manolo García, a la bailaora Cristina Hoyos, al director y guionista Alberto Rodríguez y al editor Juan Ignacio Alonso en reconocimiento a su trayectoria profesional y aportación a la cultura y a la sociedad.

La entidad, que otorga anualmente su más alta distinción, también ha nombrado Embajadores de Honor de SGAE a los componente del dúo Los del Río, Antonio Romero y Rafael Ruiz, autores de la canción Macarena, informa la entidad en nota de prensa.

Las Medallas de Honor de la SGAE honran la trayectoria de destacados creadores culturales en los ámbitos de la música, el audiovisual, las artes escénicas y la edición musical.

Además, ha reconocido la trayectoria profesional de la directora del Archivo de la SGAE, Mari Luz González Peña, con la Medalla por servicios.

El presidente de SGAE, Antonio Onetti, ha afirmado que con la concesión de las medallas se quiere resaltar la trayectoria artística de los creadores y su esfuerzo creativo.

"Su trabajo y sus obras conforman nuestra idiosincrasia y nuestro patrimonio cultural. Queremos mostrarles nuestra gratitud y cariño por todo lo que han aportado y porque, día tras día, nos ayudan a crear un mundo más humano", ha subrayado.

Con estas medallas, la Junta Directiva quiere reconocer a Manolo García "por ser un músico con sello propio y un autor trascendental en el panorama del pop español; y a Alberto Rodríguez, por su impronta creativa en la industria del cine y su mirada certera para mostrar la sociedad española a lo largo de la historia".

El compositor y cantante Manolo García (Barcelona), con 360 títulos registrados en SGAE, donde ingresó en 1982, es clave en la música pop en español y ha desarrollado su talento en bandas como 'Los Rápidos', 'Los Burros' o 'El último de la fila' antes de emprender su carrera en solitario.

El cineasta Alberto Rodríguez (Sevilla) ha construido una filmografía enraizada en la realidad social y moral de su tiempo, explorando temas como la corrupción, la memoria, la identidad o la culpa con una mirada autoral. Es miembro de SGAE desde 2006, con más de 40 obras registradas entre ellas los largometrajes 'La isla mínima', '7 vírgenes' o 'Modelo 77'.

A Cristina Hoyos, SGAE le quiere reconocer su trayectoria en el mundo del baile y la danza flamenca, "que la afianzan como un pilar fundamental en las artes escénicas" y al editor Juan Ignacio Alonso, "su compromiso con la defensa del derecho de autor y la difusión musical a lo largo de su carrera".

Hoyos, nacida en Sevilla, es socia de SGAE desde 1990. La bailaora, que fue pareja de baile de Antonio Gades e intérprete de varias películas de Carlos Saura, siempre puso el foco en el flamenco "donde captura la complejidad de la experiencia humana en su forma más cruda", dice SGAE, que tiene registradas 44 de sus obras.

De Juan Ignacio Alonso, la SGAE ha destacado su trayectoria ligada a Sony Music, de la que fue director general durante 25 años. Entre sus logros, se ha valorado su impulso a los autores más relevantes del panorama musical español: "Gracias a su gestión en la compañía, esta posee un amplio catálogo de obras musicales con autores y bandas como C.Tangana, La Oreja de Van Gogh, Melendi, Estopa o Rozalén".

Por otro lado, la SGAE ha nombrado a los autores Antonio Romero y Rafael Ruiz, Los del Río, Embajadores de Honor por la proyección internacional y repercusión de su música.

Tras más de 30 años desde que su canción Macarena viera la luz, sigue siendo el hit musical de varias generaciones. Con más de 4.500 versiones, el dúo ha hecho que la cultura española traspase fronteras y canciones, como 'Macarena', hayan sido calificadas por la crítica como "himno internacional".

El acto de entrega de los galardones tendrá lugar el 11 de mayo en los Reales Alcázares de Sevilla.