Muere Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista y artífice del Museo de Málaga

Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista malagueño y gran artífice junto a su hijo Bernard de la creación del Museo Picasso de Málaga, ha fallecido a los 97 años en su casa de la Provenza, en Francia, han informado este martes a EFE fuentes de la pinacoteca.

Era viuda de Paul Ruiz-Picasso, primogénito de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova, e impulsó el Museo Picasso de Málaga, que se abrió en octubre de 2003, y recibe ya 800.000 visitantes al año.

Christine Ruiz-Picasso era presidenta de honor del Museo, junto con quien ostenta la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Por su generosidad recibió en 2003 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, y el Auditorio del Museo fue bautizado con su nombre para perpetuar su estrecho vínculo con el Museo.

Las exequias fúnebres de Christine Ruiz-Picasso, fallecida este lunes a las 18:00 horas, se anunciarán próximamente, han añadido las fuentes.

Christine posibilitó el Museo Picasso al donar o prestar el grueso de las 204 obras que formaban la colección permanente de la pinacoteca cuando fue inaugurada por los reyes don Juan Carlos y doña Sofía el 27 de octubre de 2003.

Calificó entonces el Museo de Málaga como "una historia de amor" que dedicaba "a la memoria" de su marido, Paul, cuya apertura suponía la culminación "de un largo proceso que ha llegado a su fin gracias al encuentro de lo privado con lo público", en referencia a la colaboración con la Junta de Andalucía para materializar el proyecto.

En las vísperas de la inauguración, la nuera de Picasso recordó su primer viaje a Málaga, en 1954, junto a Paul, con el objetivo de cumplir el deseo del artista de tener obras en su ciudad natal, aunque en ese momento "no fue posible lo planeado por razones políticas".

El regreso del pintor a su ciudad comenzó a fraguarse en 1992, cuando al exponerse en el Palacio Episcopal de Málaga, dentro de la muestra 'Picasso Clásico' algunas de las obras que después formarían parte de la colección del Museo, Christine se "entusiasmó" con el "fervor" de los malagueños, lo que le hizo "recordar aquel primer viaje y la necesidad de cumplir el deseo" de su suegro.

"Él sabía lo que ocurría aquí, sufría mucho por el hecho de que la dictadura impidiera que sus obras volvieran y vivió muy marcado por ello", desveló Christine en alusión a Pablo Picasso.