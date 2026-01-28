Máximo Huerta publica Mamá está dormida: "A los gobiernos les ha venido muy bien que los cuidados sean algo de casa"

El escritor Máximo Huerta ha presentado este martes Mamá está dormida (Editorial Planeta), una novela sobre memoria, cuidados y recuerdos que arranca cuando un hijo, que cuida a su madre con alzheimer, escucha una pregunta que le desconcierta: "Y tu hermano, ¿dónde esta?".

"A los gobiernos les ha venido muy bien que el cuidado haya sido una cosa de casa. Por eso no hay tantas residencias buenas ni tantas ayudas a la dependencia", ha afirmado Máximo Huerta en un encuentro con los medios de comunicación, a los que ha aclarado que él no ha pedido ningún tipo de ayuda a la dependencia.

El escritor ha señalado que las residencias de ancianos deberían ser "maravillosas" y ha lamentado que las residencias no tengan "calidad" y que muchas familias se queden fuera por la lista de espera. "No se puede estar en cola cuando es una cuenta atrás", ha agregado. Máximo Huerta ha reiterado que a los gobiernos "les ha venido muy bien que las mujeres cuidaran a los ancianos en casa, con lo cual es invisible y poco heroico".

"Cuidar es empezar a despedirse"

El autor asegura que los cuidadores --y también el hijo de su libro-- se "desdibujan" para cuidar a su familiar enfermo, quien adquiere todo el protagonismo. "Cuidar es empezar a despedirse. El cuidado siempre ha sido invisible porque es algo que no hace ruido y que no tiene épica, pese a que tiene mucho de incomodo por la desnudez, el pudor o las conversaciones que nunca se han tenido", ha expresado.

Uno de los ejes que vertebran las páginas de 'Mamá está dormida' es la memoria, un aspecto que, tal y como confiesa Máximo Huerta, le inquieta porque es el único "patrimonio" que tiene cualquier persona. "Lo único que es nuestro de verdad es la memoria", ha subrayado.

Al hilo de esto, el escritor ha criticado que los países también están perdiendo la memoria porque están repitiendo "cosas que pensaron que ya no pasaría". "También están teniendo alzheimer y vivimos en un tiempo de mucho alzheimer y se nos olvida de dónde venimos", ha indicado.

Un viaje hasta la sección femenina de Falange

Máximo Huerta ha relatado que esta novela nace de la pregunta real que le hizo su madre: "Y tu hermano, ¿dónde está?", y que le sirve para abordar toda una trama que ficciona, pese a ciertas similitudes con su vida. "Fue una pregunta que sucedió en mi casa y que en ese momento no sabes gestionar, no puedes darle la respuesta porque soy hijo único. Pero sí que empecé a construir dos novelas, una con ella y otra la novela que he publicado", ha afirmado.

El escritor ha creado a la madre Aurora en honor a "esa luz que todas las personas en la demencia tienen" y al hijo Federico en honor a Federico García Lorca que "fue alguien que habló muy bien de las mujeres". "Ese hijo se entrega en un viaje con su madre en autocaravana en un espacio tan estrecho, tan íntimo, tan incómodo, tan hostil como es ese útero de una madre y un hijo metidos en una autocaravana", ha explicado.

"Esta madre pertenece a esas madres y abuelas que ya no van a volver, que son madres estructuradas, criadas para ser reflejo de una época y ser como clones de Pilar Primo de Rivera", afirma antes de concretar que también la novela tiene un trasfondo que toca con la Sección Femenina, un lugar que ha calificado de "prisión" a la vez que "liberación" para muchas mujeres. "Para muchas mujeres fue la única salida que tenía de un entorno asfixiante", ha manifestado.

Por último, ha confesado que la novela no ha tenido nada de terapéutico para él y ha añadido que le hubiera gustado leerla sin haberla escrito él. "Yo ahora le pido más abrazos a mi madre y espero que las personas que la lean les apetezca decir algo bueno a su madre", ha concluido.