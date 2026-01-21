CUIDADOS
CEAFA y Cinfa impulsan la salud emocional de familiares cuidadores de personas con demencia
Es muy importante cuidar también a los que cuidan, por este motivo CEAFA y CINFA han creado un programa especifico centrad en la salud emocional de los cuidadores, sobre todo de aquellos que cuidan a personas con demencias.
La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) y Cinfa han desarrollado un programa de intervención terapéutica específico para mejorar la salud emocional que podrá beneficiar a más de dos mil familiares cuidadores de personas con demencia.
Este programa terapéutico, llamado Cuidar con-sentido, está diseñado para ofrecer estrategias eficaces que reduzcan el impacto físico y psicológico del cuidado, interviniendo en factores clave como el apego, el trauma y el estrés.
En la primera fase del proyecto, 46 profesionales de asociaciones de familiares de personas con Alzheimer de 12 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, , Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad de Valencia) recibieron 24 horas de formación distribuidas en conocimientos teóricos, diseño y creación del programa, y consultoría y supervisión clínica.
