Estas son las horas óptimas del sueño para evitar la diabetes tipo 2 precursora

Un gran estudio observacional de la Universidad de Nantong (China), publicado en la revista de acceso abierto BMJ Open Diabetes Research & Care, sugiere que dormir 7 horas y 18 minutos cada noche puede ser el punto ideal para prevenir el riesgo de resistencia a la insulina, que es la precursora de la diabetes tipo 2.

No obstante, los resultados indican que recuperar el sueño durante el fin de semana está asociado con un mayor riesgo de deterioro del metabolismo de la glucosa en quienes duermen más del umbral óptimo todas las noches.

Investigaciones publicadas previamente muestran que la duración del sueño está fuertemente asociada con el riesgo de resistencia a la insulina, diabetes y trastornos metabólicos relacionados, señalan los investigadores. Sin embargo, no está del todo claro qué papel podría tener el sueño de recuperación del fin de semana, si es que tiene alguno.

La tasa estimada de eliminación de glucosa (eGDR) se considera un indicador fiable de la resistencia a la insulina, explican. Cuanto menor sea la eGDR (menos de 6-7 mg/kg/min, por ejemplo), mayor será el riesgo de resistencia a la insulina; cuanto mayor sea la eGDR (más de 10 mg/kg/min, por ejemplo), menor será el riesgo.

Por lo tanto, los investigadores querían investigar la asociación entre la duración del sueño de los días de semana y la eGDR y cualquier efecto moderador del sueño de recuperación del fin de semana, con el objetivo de informar la práctica clínica para personas con diabetes.

Para ello, incluyeron en su análisis a 23.475 participantes, de entre 20 y 80 años, de oleadas seriadas de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) entre 2009 y 2023: 10.817 de ellos tenían datos disponibles sobre la duración del sueño del fin de semana.

El sueño de recuperación del fin de semana se clasificó como ninguno; hasta 1 hora; 1 a 2; y más de 2. La eGDR se calculó utilizando una fórmula que incluye la circunferencia de la cintura, la glucemia en ayunas y la presión arterial.

El promedio de eGDR entre los participantes fue de 8,23, y entre semana, durmieron un promedio de 7 horas y 30 minutos. Poco más del 48% reportó recuperar el sueño el fin de semana. Quienes registraron datos de sueño el fin de semana durmieron un promedio de 8 horas. El análisis de los datos reveló una curva en forma de U invertida entre la duración del sueño y la eGDR, con un punto óptimo de 7 horas y 18 minutos.

Por debajo de este umbral, dormir más por la noche se asoció con una eGDR más alta; por encima de este umbral, dormir más por la noche se asoció con una eGDR más baja, en particular entre las mujeres y las personas de entre 40 y 59 años.

Un análisis estadístico adicional mostró que, en el caso de quienes dormían menos del umbral óptimo durante la semana, 1 o 2 horas de sueño de recuperación el fin de semana se asociaban con una eGDR más alta en comparación con ninguna.

Pero para aquellos que duermen más del umbral óptimo de sueño durante la semana, más de 2 horas de sueño de recuperación durante el fin de semana se asoció con un eGDR más bajo después de tener en cuenta factores potencialmente influyentes, como el estilo de vida, la etnia, el estado civil y el nivel educativo.

Cabe destacar que parece existir una relación bidireccional entre el sueño y el metabolismo. Por ejemplo, un nivel glucémico bajo se ha vinculado a una mayor probabilidad de dormir tanto de forma corta como prolongada, así como de sufrir trastornos del sueño, explican los investigadores "Esto crea un posible círculo vicioso en el que la desregulación metabólica altera los patrones normales de sueño y el sueño anormal resultante (incluida una duración prolongada) agrava aún más la salud metabólica".

Este es un estudio observacional y, por lo tanto, no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre la relación causa-efecto. Los investigadores reconocen que el estudio se basó en datos autodeclarados sobre la duración del sueño, y no pudieron descartar una causalidad inversa, es decir, que la alteración del metabolismo de la glucosa pudiera interferir con el sueño, en lugar de lo contrario. No obstante, concluyen: "Estos hallazgos correlacionales sugieren que los patrones de sueño, en particular el sueño de recuperación del fin de semana, pueden ser relevantes para la regulación metabólica en la diabetes y podrían informar las consideraciones de los profesionales de la salud en el manejo de la atención al paciente".