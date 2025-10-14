Consiguen casi 10.000 firmas para frenar el edadismo cosmético

Este verano la organización sin ánimo de lucro Grandes Amigos lanzaba una iniciativa protagonizada por la actriz Ana Torrent donde reclamaban una cosmética libre de edadismo. Señalaban la necesidad real de que la sociedad deje de percibir la edad como un defecto promoviendo que se valore como una parte más de la diversidad humana.

En el mensaje que lanzaba Ana Torrent en la petición destacaba el avance de la industria cosmética para evitar las pruebas en animales que se hacían antaño, pero subraya el esfuerzo que se hace por señalizar el envejecimiento y el paso del tiempo como algo negativo y que hay que frenar. Desde la iniciativa busca que la industria de la cosmética resalte la visión de la belleza de forma más respetuosa en todas las etapas de la vida.

Esta reflexión fue recogida a través de la iniciativa librededadismo.org dónde a lo largo de estos meses han logrado que casi 10.000 ciudadanos hayan firmado a favor de una cosmética libre de este tipo de discriminación por razón de edad.

"Nuestro objetivo es que ninguna persona sienta que su valor disminuye con los años. El lenguaje que utiliza la industria cosmética influye directamente en cómo nos percibimos." Afirmaban desde la plataforma de Grandes Amigos.

Por su parte la actriz Ana Torrent destacaba sobre su participación "Me pareció necesario formar parte de esta campaña porque el edadismo está tan normalizado que ni siquiera lo cuestionamos. Nos afecta a todos, especialmente a las mujeres. Poner voz a esta crítica desde el lenguaje de la cosmética me pareció una forma muy poderosa de visibilizarlo. Envejecer no es un fallo, es vivir."

Esta campaña ha sido creada por la Fundación Grandes Amigos, una organización sin ánimo de lucro que, trabaja para prevenir y abordar la soledad no deseada de las personas mayores a través de la creación de redes de apoyo vecinal, acompañamiento afectivo y relaciones intergeneracionales, a la vez que defiende los derechos de la población mayor. Ahora también quiere concienciar sobre edadismo en nuestra sociedad empezando por algo de lo más evidente, los mensajes antiedad que nos abordan en los productos de belleza.